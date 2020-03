Kriminalisté vypátrali mladíky, kteří oloupili 15letého šotouše

K 15letému chlapci podle policie přistoupili dva výrostci, načež jeden z nich si všiml, že má u sebe plátek pilky. „Zeptal se ho, jestli je to mačeta a jestli si připadá jako frajer. Poškozený neodpověděl a pachatel pokračoval s tím, že má u sebe nůž,” sdělil Daněk.

Podezřelý mladík pak za ním přišel s tím, že do něj při nastupování do vlaku strčil a on kvůli tomu ztratil peněženku, kde měl 500 korun. Poškozený se bál, proto vytáhl svou peněženku, kde měl pětisetkorunovou bankovku, kterou dostal od své mámy na výlet. Z peněženky si pak podezřelý bankovku vzal a s druhým mužem z kupé odešli.