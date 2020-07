Jel opravdu zběsile, řekl policista, který zastavil zfetovaného řidiče „po americku“

„Věděli jsme, že za volantem sedí člověk, kterému byl v minulosti zadržen řidičský průkaz za řízení pod vlivem drog. Výzvy k zastavení ignoroval. Jel opravdu velice zběsile a přitom vážně ohrožoval ostatní účastníky silničního provozu. Blížil se k hraničnímu přechodu ve Folmavě, kde se kolem tržnic a dalších podniků pohybuje spousta lidí. Protože to vypadalo, že může dojít k velkému neštěstí, rozhodli jsme se s kolegou zastavit ho tímto způsobem. Přispěl k tomu i fakt, že naše vozidlo je vybaveno bezpečnostním rámem,“ vzpomínal policista na to, co předcházelo samotnému zákroku.

Pak už jen čekal na vhodné místo. „V jednom okamžiku byla silnice volná, tak jsem toho využil. Dojel jsem vozidlo a narazil z boku do jeho zadní části tak, abych ho otočil. To se povedlo. V tu chvíli jsem ani neregistroval rychlost,“ pokračoval Jakub.

Podle oslovených psychologů by ale takový manévr nezvládl každý strážce zákona. „Musí být šikovný a hlavně si věřit. Bohužel řada policistů už dopředu přemýšlí o tom, že kdyby to nevyšlo, mohou být za to ještě popotahováni. Tak raději do rizika nejdou,“ řekl jeden z nich. Dodal, že případ domažlického policisty může být do jisté míry varováním pro hříšníky za volantem, že už se s nimi nebude jednat v rukavičkách.