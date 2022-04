Je to utrpení, řekla matka chlapce z kauzy pardubické nemocnice. Žalobce navrhl podmínky

„Pracovala jsem v nemocnici 17 let, věřila jsem personálu. Tu nemocnici jsem znala, ani ve snu by mě nenapadlo, že něco takového vznikne. Té noci tam přitom stačilo tak málo. Stačilo přivolat ARO tým,“ řekla během své závěrečné řeči Adámkova maminka, která byla osudnou noc se synem v nemocnici.

„A hrozně mě zaráží, že zdravotní sestry číslo na ARO neznaly. To je číslo, které sestra musí znát i v noci, když ji někdo vzbudí. Kdyby přišli zavčasu, uspali by ho, zaintubovali ho a mohl být v pořádku,“ řekla soudu maminka, která původně pracovala na chirurgické ambulanci Pardubické nemocnice. Dnes se věnuje pouze synovi.

„Normálně nežijeme. Není hodina, není den, který by byl normální. Vždycky si říkám zpětně, jaké by to bylo, kdyby člověk nic nemusel řešit,“ posteskl si otec Adámka. V průběhu své řeči mluvil vyrovnaně, ale chvílemi ho přepadaly záchvaty pláče.