Hromadná nehoda na výjezdu z Prahy: Pět aut v sobě, hasiči vyprošťovali řidičku

Nehoda se stala kolem 10. hodiny na 1. kilometru dálnice D10 na trase do Turnova přes Mladou Boleslav.

Záchranka později upřesnila, že hasiči vyprostili zhruba 65letou řidičku, kterou zdravotníci museli před převozem do nemocnice uvést do umělého spánku. Mělo by se jednat o jediného zraněného člověka, o případných dalších pacientech lékaři nehovořili.