Brigádníci dostali den před výbuchem ve Vrběticích nečekaně volno

Brigádníci společnosti Imex Group, která měla munici ve Vrběticích, dostali den před výbuchem ve Vrběticích nečekané volno. Do firmy naopak vyrazil jediný člověk, a to majitel firmy Petr Bernatík mladší. Vyplývá to ze zjištění iRozhlasu, které ve čtvrtek zveřejnil na svém webu.