jr, Právo

„Obžalovaný naplnil všechny znaky obecného ohrožení z nedbalosti, vydal lidi v nebezpečí smrti nebo ublížení na zdraví. Vybočoval ze směru své jízdy, ohrožoval i osoby jedoucí v protisměru,“ uvedla soudkyně Ivona Otrubová. Muži původně hrozil trest od šesti měsíců do pěti let.

„Obžalovaný stojí před soudem poprvé, je to polehčující okolnost, ale musím konstatovat, že jediná. Mám za to, že postačí uložení trestu výchovného,“ doplnila soudkyně. Trest je podle ní vyměřen v dolní polovině trestní sazby, naopak s dlouhou zkušební dobou a s delším trestem zákazu činnosti.

Řidič kamionu s nákladem betonových panelům měl při nehodě na dálnici u Prostějova 3,5 promile alkoholu v krvi, u soudu dostal dva roky.

FOTO: Policie ČR

Nehoda se stala 25. ledna a předcházela jí dvacetikilometrová jízda z Tovačova na Přerovsku a pak kus po dálnici. Těžce opilý profesionální řidič s kamionem kličkoval po silnici a ohrozil několik aut i autobus. Celá událost se naštěstí obešla bez zranění. Škoda dosáhla téměř tří milionu korun.

Řidiči volali policii



Těsně před nehodou upozorňovali na podezřele riskantní jízdu kamionu ostatní řidiči na tísňovou linku policie. V jednom případě najel kamion podle svědka i na chodník. Na tachometru měl přitom nejvyšší rychlost 90 kilometrů v hodině.

Řidič byl obžalován z obecného ohrožení z nedbalosti se sazbou šesti měsíců až pět let. Vyšetřovatelé případ nakonec překvalifikovali, původně byl totiž obviněn podle mnohem přísnější právní kvalifikace, a to z obecného ohrožení, kdy mu hrozila sazba tři až osm let.

„Ve stavu střední až těžké opilosti řídil nákladní soupravu s přívěsem, které převážely betonové panely o hmotnosti 16,6 tun. Nebyl schopen udržet přímý směr jízdy,“ uvedla žalobkyně Olga Jedličková.

Muž z Bystřice pod Hostýnem u soudu uvedl, že šlo o jeho pochybení, popřel však, že by pil před jízdou. Vodky se prý napil až při vjezdu na dálnici, protože mu bylo zle. Předchozí vybočení po cestě přisuzoval vyjetým kolejím.