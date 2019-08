vtk, Právo

„Všechny složky pracují v plném nasazení. O tom, zda oběť zemřela, nebo ještě žije, se momentálně nedá diskutovat. Je nutné počkat na další vývoj,“ řekl Právu mluvčí jihomoravské policie Bohumil Malášek. Upřesnil, že studna je na dvoře rodinného domu na špatně přístupném místě. Vytahování sutě z hlubiny je proto technicky náročný úkol.

Studna je deset metrů hluboká a má 1,5 metru v průměru. Z dosud dostupných informací vyplývá, že z ní majitelé vyčerpali vodu. V sobotu v poledne se do ní spustil muž, aby vyčistil její dno. Jenže se zřejmě vyčerpáním vody snížila pevnost zdi v podzemí. Údajně se zeď v jedné části zbortila. Neštěstí bylo hasičům ohlášeno v sobotu krátce po poledni.

Následně vzniklo hned několik variant toho, co se ve Velkých Pavlovicích vlastně stalo. Podle první spadl muž do studny a zahynul. Následně bylo zveřejněno, že jej zasypala suť v podzemí při čistění studny a muž zemřel. Pak se začalo spekulovat o tom, že by teoreticky mohl stále žít, pokud by nad jeho tělem vznikla vzduchová kapsa. „Je to jen teorie. Samozřejmě každou hodinou šance na přežití zraněného, pokud ještě žije, klesají,“ dodal mluvčí.