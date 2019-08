Patrik Biskup, Právo

„Na odsouzeného jsem vydal příkaz k dodání do výkonu trestu,“ potvrdil včera Právu soudce Jan Špeta, který Krtičku za zločin těžkého ublížení na zdraví s následkem smrti poslal za mříže letos v březnu a zároveň mu uložil zaplatit pozůstalým dvoumilionové odškodné. Jeho verdikt potvrdil i pražský vrchní soud.

Podle informací Práva není Krtička k zastižení ani na jedné z adres, které u soudu uvedl jako kontaktní. Stíhán byl totiž na svobodě, protože z vazby ho v průběhu vyšetřování propustil soud na milionovou kauci. Zrušil si datovou schránku i telefonní číslo.

ODVOLACÍ SOUD POTVRDIL TREST

Soud Krtičkovi uložil deset let vězení



Pokud se policistům nepodaří Maria Krtičku do půl roku vypátrat a převézt do věznice, soud na něj vydá mezinárodní zatykač. Krtička devětašedesátiletého taxikáře ubil v lednu loňského roku na chodbě domu v plzeňské části Doubravka.

Podle soudů šlo pravděpodobně o vyústění hádky o peníze, které údajně Krtička dlužil za jízdu a odmítal zaplatit.

Nevzpomněl si, kolik toho vypil

Znalci u soudu uvedli, že útočník muže udeřil minimálně jednou do nosu, do ruky a pak mu dupl na břicho nebo ho do něj kopl či praštil.

Muž kvůli tomu krvácel do břišní dutiny a během několika málo minut zemřel.

Krtička před soudem nevypovídal, při vazebním zasedání nicméně uvedl, že v ten den slavil s kamarády v několika plzeňských barech a pil. Kolik toho vypil ani jak odešel, si údajně ale nevzpomíná.

„Pak si pamatuji bolest a krvácející ránu v tom domě a pak přijela policie a zvonila. Mezitím si nepamatuji nic,“ sdělil Krtička, který si z konfliktu odnesl ránu na hlavě.

Proč šel taxikář s Krtičkou do domu, zůstává otázkou, soudům se důvod ani pravou záminku pro fyzický konflikt nepodařilo nijak přesvědčivě objasnit.

Taxikář tehdy dostal od Krtičky zaplaceno 300 korun předem a faktem je, že při dojezdu měl na taxametru částku 325 korun. Zřejmě chtěl po Krtičkovi těch pětadvacet korun doplatit.

PODLE SOUDU NENÍ O VINĚ POCHYB

Taxikáře umlátil k smrti, dostal 10 let vězení



Chyba prý byla i na straně taxikáře

Krtičku nalezli policisté podle krvavých stop, jež vedly do bytu, kde přespával. Napadeného taxikáře našel nad ránem svědek, který zavolal záchranku.

Krtičkovi obhájci se snažili přesvědčit soud, že mohla být chyba rovněž na straně napadeného muže. Nadhodili několik variant, co se skutečně mohlo odehrát.

Odkazovali mimo jiné i na výpovědi svědků, podle nichž byl poškozený agresivní člověk, který předražoval jízdné a okrádal zákazníky.

Advokáti zejména vypíchli, že taxikář dostal za jízdu prokazatelně zaplaceno předem, ale i přesto zapnul taxametr. Ten byl podle Krtičky nastaven tak, aby mohl zákazníky okrádat.

Obhajoba také poukázala na taxikářův zdravotní stav: taxikář měl cirhózu jater, prodělaný infarkt a nižší srážlivost krve. To prý Krtička nemohl u řidiče taxislužby ani předpokládat.