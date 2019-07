Jan Menšík, Právo

Mimořádné požární kontroly únikovek započaly začátkem roku v reakci na neštěstí v Polsku, kdy při hře zemřelo pět patnáctiletých dívek. Nemohly utéct před požárem, který v místnosti vypukl. [celá zpráva]

Hasiči se primárně zaměřovali na kontrolu únikových cest, tedy to, jak je zajištěno, že v případě nebezpečí se hráči dostanou rychle a bez problémů z místnosti. Dále pak kontrolovali dokumentaci, dodržování požárních pravidel či to, zda provozovatelé svůj byznys mají v prostorech, které jsou k tomu řádně zkolaudované.

„Nejzásadnější, co jsme objevili je to, že provozovatele ty prostory neužívají v souladu s kolaudačním rozhodnutím. Další zásadní nedostatek je absence dokumentace požární ochrany a v neposlední řadě nedodržování postupu a návodů výrobců. To znamená například nedodržení odstupové vzdálenosti (předmětů i hořlavých) od topných těles,“ shrnul výsledky Miklós.

Z 354 provozoven má problém 66 procent



V období od 21. ledna do 31. května zhruba 160 hasičů ve spolupráci s pracovníky stavebních úřadů po celé republice zkontrolovali 178 provozovatelů a 354 provozoven. Šestašedesát procent provozoven nedodržovalo pravidla požární ochrany.

„Oproti Polsku je to o dvacet procent méně, ale i tak je to zásadní číslo,“ uvedl Miklós s tím, že jejich polští kolegové při kontrolách odhalili, že stejné problémy mělo 86 procent z 511 provozoven.

Nově zkolaudovat prostory k hraní bude muset také 56 procent provozovatelů v 99 objektech, kde stavební úřad vydal rozhodnutí pro jiný typ provozu. Ti, kteří se dopustili největších pochybení dostali od kontrolorů pokuty. V současnosti vedou hasiči s provozovateli 56 správních řízení, kdy mají pod hasičským dohledem napravit nedostatky. Pokud se tak nestane, je sbor podle Miklóse připraven rozdávat další pokuty a sankce.

Na nápravě už začaly pracovat také stavební úřady, které vydávají kolaudační rozhodnutí. „Tam, kde pracovníci stavebních úřadu byli u kontrol, tak už činí. Tam kde nebyli, jim byly nedostatky sdělené a teprve musí činit. První krok je výzva ke zjednání nápravy, pokud se tak nestane, tak nápravy nařídí,“ řekla náměstkyně ministryně pro místní rozvoj Marcela Pavlová s tím, že od úřadů bude požadovat výsledky jejich činnosti.

„Pokud bude potřeba, můžeme zřídit mezirezortní pracovní skupinu, která by se problematikou zabývala,“ doplnila.

Školení jako v letadle



Po ukončení kontrol a vyhodnocení výsledků hasiči také uspořádali workshop, kde provozovatelům radili, jak odstranit problémy a mít vše v pořádku. Podle Miklóse se mimo jiné shodli na tom, že hráči by ještě před začátkem hry měli být proškolení podobně jako v letadle.

Půlroční kontrolní maraton nicméně nekončí. Hasiči se na únikové hry budou zaměřovat i nadále. V plánu je uspořádat další workshop a pokusit se vyjednat s provozovateli, aby se sdružili pod jednu organizaci, aby s nimi bylo jednodušší vyjednávat a zároveň se zpřehlednily počty her.

S jistotou totiž nelze říci, kolik provozoven v Česku přesně je. Nejvíce se jich nachází v Praze a Jihomoravském kraji.