O Rusově vině nebylo pochyb díky svědeckým výpovědím, jeho částečnému doznání, ale hlavně kamerovým záznamům - zejména těm z jeho auta.

Gubin byl původně obžalovaný z usmrcení z nedbalosti a ohrožení pod vlivem návykové látky. Po provedeném dokazování ale soud dospěl k závěru, že je namístě čin překvalifikovat na obecné ohrožení. Podle soudkyně Silvie Slepičkové Rus ohrozil svou agresívní, bezohlednou a nebezpečnou jízdou více lidí. Navíc kvůli údajné hádce s manželkou a kombinaci léků s alkoholem.

„Překračoval maximální povolenou rychlost, ignoroval značky. Obžalovaný při své nebezpečné jízdě, která začala už dávno před střetem, ohrozil celkem deset chodců, z nichž jeden – konkrétně poškozená – zemřela na místě,“ prohlásila Slepičková. „Takže máme za to, že je namístě to protiprávní jednání kvalifikovat jako zločin obecného ohrožení,“ dodala.

Při ukládání trestu soud přihlédl k tomu, že byť Gubin utekl před následky svého jednání do zahraničí, projevil lítost, nemá na území ČR žádný záznam v trestním rejstříku a snažil se spolupracovat. „Proto máme za to, že postačuje uložení nepodmíněného trestu ve výši devíti let,“ uzavřela Slepičková.

Gubin dostal také desetiletý zákaz řízení a vyhoštění na neurčito.

Nehoda před budovou soudu



Gubin zabil nad ránem Nového roku 2018 svým Mercedesem S500 turistku z Kolumbie přímo před budovou pražského městského soudu.

Předtím podle svých slov vypil asi půl lahve rumu, který zkombinoval s antidepresivy, a pohádal se s manželkou, načež vyrazil v autě do ulic metropole, „aby se projel a uklidnil“. Během své jízdy centrem města plným lidí absolutně nerespektoval zákazové značky nebo maximální dovolenou rychlost. Spálenou ulicí se řítil zhruba stodvacetikilometrovou rychlostí.

Po půl třetí ráno vrazil ve více než osmdesátikilometrové rychlosti na přechodu do 26leté Kolumbijky, která novoroční Prahu navštívila se svými příbuznými a přáteli. Dívka na místě zemřela. „Byla jako hadrová panenka, dva metry nad autem, točila se tam,“ popisoval náraz jeden ze svědků.

Další ze svědků zavolal záchranku a policii, která Gubina na místě zadržela. Muž poté nadýchal 2,28 promile. Sám Gubin na policii uvedl, že si sražení turistky vůbec nevybavuje. Podle znalců ale nemůže mít „okno“, protože nedošlo ke ztrátě vědomí.

Video

Cizinec obviněný z novoroční nehody v Praze a jeho advokát se vyjadřují po propuštění muže z vazby

Rus skončil po nehodě ve vazbě, odkud byl po zaplacení milionové kauce propuštěn. Nejprve sliboval, že bude spolupracovat s vyšetřovateli, že se nebude vyhýbat trestnímu stíhání a podobně, po propuštění ale utekl do vlasti a odmítá se vrátit. Podle svého obhájce Leonida Kušnarenka „bohužel musel ze soukromých důvodů porušit podmínky propuštění a odcestovat“.

Obhájce chtěl podmínku



Kušnarenko soudu navrhoval pro Gubina podmíněný trest s tím, že by do tří let doplatil zbytek požadované náhrady škody, kterou rodina vyčíslila celkem na 4,2 milionu korun (zhruba 2,3 milionu Rus začátkem letošního července rodině poslal). Kušnarenko tvrdil, že by jeho klient měl být potrestaný za usmrcení z nedbalosti a ohrožení pod vlivem návykové látky.

Advokát také podotkl, že Gubin sice utekl, ale „stále je v kontaktu a snažil se kompenzovat následky svého jednání“. Jako další polehčující okolnost Kušnarenko dále vyzdvihl, že jde o „ojedinělý exces z řádného života občana Ruské federace“.

Oproti tomu žalobkyně Jana Murínová soudu navrhovala změnu právní kvalifikace na obecné ohrožení se sazbou 8 až 15 let. „Celou jízdou po silnici naplnil znaky obecného ohrožení. Nebylo jeho možností ovlivnit, jestli někoho srazí nebo ne. Tou rychlostí, jakou jel, byla otázka náhody, že mu tam někdo neskočil,“ konstatovala Murínová, která pro Gubina navrhovala trest v horní polovině sazby, tedy asi 12 až 15 let.

Peníze život nikomu nevrátí a evidentně to trest pro obžalovaného není. státní zástupkyně

Žalobkyně také připomněla Gubinovu „naprostou neúctu k zákonům ČR a pravidlům, které u nás platí“. Nejen, že v opilosti za volantem srazil mladou dívku, ale není se podle Murínové ani schopen k celé věci postavit čelem a nést následky svého jednání. „První, co udělal, bylo, že uprchl,“ konstatovala Murínová.

Ta sice kladně hodnotila Gubinovu snahu nahradit nemajetkovou újmu rodině zabité dívky, zároveň ale podotkla, že si tím Rus jen vykupuje svědomí. „Peníze život nikomu nevrátí a evidentně to trest pro obžalovaného není,“ řekla žalobkyně.

Murínová také podotkla, že jde o morální poškození jména České republiky. „Pozůstalí budou mít vzpomínku, že v ČR jezdí opilí lidé autem a zabíjejí lidi,“ uzavřela Murínová a připomněla, že případ byl široce medializovaný i v zahraničí.