Patrik Biskup, Právo

Zeman její rozhodnutí jako nezákonné zrušil a nařídil pokračovat ve vyšetřování. Podle něj žalobkyně vycházela ze závěru nekompetentní znalkyně.

„Při přezkoumání věci dospěl nejvyšší státní zástupce k závěru, že stíhaný skutek se stal, je trestným činem a mladistvý jej spáchal,“ uvedl mluvčí Nejvyššího státního zastupitelství v Brně Petr Malý.

Relativní nepříčetnost

Státní zástupkyně se opírala o závěry znalkyně, podle kterých školák nebyl schopen kvůli nízkému intelektu chápat možné důsledky svého jednání. „Nemá tolik rozumu, aby si uvědomil škodlivost svého činu,“ uvedla znalkyně s tím, že jde o tzv. relativní nepříčetnost, kdy pro nedostatečnou rozumovou a mravní vyspělost mladistvý nerozpozná protiprávnost spáchaného činu nebo své jednání nedokáže ovládat.

Dále znalkyně konstatovala, že je hoch psychicky nezralý na rozumové úrovni maximálně dvanáctiletého dítěte.

Podle Malého ale právě posouzení podmínek pro závěr o nepříčetnosti mladíka nebyla věnována dostatečná pozornost při znaleckém zkoumání. „V tomto směru bude třeba tuto otázku objasnit s příslušným znalcem,“ dodal.

Názor dětské psycholožky má Zeman za irelevantní



Jak Právo zjistilo, největší výhrady má Zeman k tomu, že otázku nepříčetnosti posuzovala dětská psycholožka, které vůbec nepříslušní se podle zákona o soudnictví ve věcech mládeže vyjadřovat k tomu, zda byl mladistvý schopen rozpoznat protiprávnost svého činu a zda byl schopen své jednání ovládat.

„Tuto zásadní otázku pro následné posouzení příčetnosti mladistvého může v rámci vyšetření duševního stavu zodpovědět znalec lékař se specializací na dětskou psychiatrii. Pokud dětská psycholožka přibraná jako znalkyně na tuto otázku odpověděla, je její odpověď irelevantní z hlediska důkazní hodnoty a mimo její odborné zaměření,“ zdůvodnil Zeman své rozhodnutí.

Poukázal na to, že z obecně uznávaných stanovisek současné soudní psychiatrie a psychologie vyplývá, že průměrně inteligentní dítě od šesti do sedmi let už dokáže rozpoznat, co je společensky přijatelné a co ne. Má už také určitou představu o trestu.

Mladík je stíhán pro přečiny ohrožování výchovy dítěte a zneužití dítěte k výrobě pornografie. Podle obvinění v listopadu 2017 zaslal přes Facebook čtyřem nezletilým spolužákům video s masturbující přítelkyní ze stejné třídy.

Video poslal z pomsty

Hoch se hájil tím, že mu dívka poslala video sama. Nejprve jej prý poslal jednomu spolužákovi, aby se pochlubil, jakou má holku. Když jejich vztah skončil, poslal video dalším dětem údajně z pomsty.

Kriminalistům vše oznámila matka dívky poté, co ji kontaktovala třídní učitelka s tím, že po škole koluje „hanbatá“ videonahrávka s její dcerou. Dívka přiznala, že si v době, kdy s hochem chodila, vyměnili několik intimních fotografií. Pak ji prý požádal, aby si natočila masturbaci a video mu poslala. Když se pak rozešli, rozeslal ho dalším dětem ze školy.

Dívka se po zveřejnění videa musela cítit velmi špatně. „Nahrávku jistě vnímala jako něco, co bylo určené jen pro jejího chlapce. Brala to jako akt důvěry. O to větší šok musela zažít, když se video objevilo mezi ostatními,“ reagoval plzeňský psycholog a soudní znalec Karel Bröckl.

Upozornil, že u některých dívek může takové zklamání a zesměšnění vést až k sebevraždě. Podle jeho zkušeností by podobné veřejné zostuzení nedokázalo přejít více než 90 procent dívek.