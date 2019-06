Jiří Šolc, Právo

„Poté, co přistoupil k poškozenému se slovy 'dáme něco, nebo nic nedáme', na což mu poškozený z obavy před případným konfliktem odvětil, že je státní zástupce, ať se na to vykašle, jej obviněný fyzicky napadl,“ uvedla obžaloba. Podle státní zástupkyně byl následně útočník vyrušen svědkem, který se mu snažil v útoku zabránit, přičemž mu obžalovaný opakovaně říkal, že poškozený je státní zástupce.

Tomu se mezitím podařilo z místa prvotního napadení přejít na protější ulici, kde ho však obžalovaný doběhl a v útoku pokračoval. Berky do středečního zasedání soudu tvrdil, že si z onoho večera nic nepamatuje, protože měl kvůli množství vypitého alkoholu „okno“. Ve středu ale vypověděl, že ho státní zástupce měl provokovat rasistickými poznámkami a měl to být právě Řeřicha, kdo útočil první.

„Ten den jsem vypil flašku vodky a nějaká piva. Večer stojím před večerkou, kouřím a najednou přijde ten pán a začne se do mě navážet. Začal mi říkat, že prodávám drogy, jestli nejsem šlapka a za kolik dávám,“ vypověděl Berky.

Poté ho měl státní zástupce pozvat na drink zvaný Cyklon B do Vlčího doupěte. Vlčí doupě bylo kódové označení pro hlavní stan Adolfa Hitlera, Cyklon B zas používali nacisté za druhé světové války ve vyhlazovacích táborech.

„Když se tam do mě takhle navážel, vůbec ani jednou se nezmínil, že je státní zástupce. Nějak se ve mě začal hromadit vztek z toho, co mi říká, tak jsem šel do večerky, aby mi dal pokoj. On tam ale šel za mnou a dál mi nadával,“ řekl u soudu Berky, podle kterého byl ze státního zástupce cítit alkohol a značně se kolébal.

„Když jsem vyšel z večerky ven, chytil mě za bundu, začal se mnou třást a pak mi řekl, že je škoda, že Hitler nedokončil, co začal. Pak mi dal dvě rány pěstí do obličeje. Pak jsem se neudržel a začala rvačka,“ řekl Berky.

Poté, co se Řeřichovi povedlo dostat na protější ulici, ho podle žaloby Berky doběhl a znovu napadl. „On potom začal křičet, ať někdo zavolá policii, a až pak mi řekl, že je státní zástupce, a že jestli někde ceknu, tak mi zavaří. Proto jsem předtím říkal, že si nic nepamatuji. Nechtěl jsem, aby mi zavařil.“

Ke změně výpovědi ho prý přiměl i tlak ze strany médií: „Psali o mě, že jsem ho napadl, protože je státní zástupce. Já ho neznal, a naopak si ho vážím, že to někam dotáhl, já jsem to zatím nikam nedotáhl.“

Řeřicha u soudu ve středu nevypovídal, dostavil se sice, ale kvůli zpoždění jednání a faktu, že musel na pohřeb, by svou výpověď nestihl. Soudkyně rozhodla, že bude vypovídat v červenci, kdy kromě něj vystoupí i další svědci incidentu.