bad, Novinky, ČTK

Spolu s Šiškou jsou obžalovaní i bývalý ředitelé IT odboru ministerstva Milan Hojer a René Piták.

Šiška během své výpovědi před soudem obžalobu odmítl. „Chtěl bych opakovaně uvést, že se necítím být vinen v žádném bodě uváděném v obžalobě,“ prohlásil Šiška. Pro zvýhodnění Atosu podle něj není v obžalobě jediný důkaz. Naopak podle svědků prý pracoval svědomitě a dbal na dodržení všech zákonů a předpisů ministerstva.

Šiška podle obžaloby v roce 2011 rozhodl o přechodu na nový účetní systém správní ekonomiky a nařídil proto tehdejšímu řediteli IT odboru ministerstva Pitákovi, aby ukončil smlouvu s dosavadním dodavatelem systému. Poté ale podle spisu nevypsal výběrové řízení na nového dodavatele služeb a údajně vědomě porušil zákon o veřejných zakázkách a věc zadal přímo firmě Atos IT Solution and Services. Pitákův nástupce Hojer pak na ministerstvu údajně nepravdivě uvedl, že zakázku může realizovat pouze Atos.

Milionová škoda



Podle státní zástupkyně obstarali obžalovaní Atosu neoprávněný čistý zisk ve výši minimálně 8,1 milionu korun, z toho Hojer 1,2 milionu a Piták zhruba 17 000 korun. Obžaloba jim klade za vinu zneužití pravomoci, Šiškovi s Hojerem pak také porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže. Šiškovi za to hrozí až 12, Hojerovi až deset a Pitákovi až pět let vězení.

Proti Šiškovi bylo od roku 2012 vedeno pět kauz v souvislosti s jeho působením na ministerstvu práce a sociálních věcí. V současnosti si odpykává čtyřletý trest za zmanipulování zakázek na provoz systému. Odsouzený byl i za vydírání firmy OKSystem. Od potrestání ale vzhledem k odpykávanému trestu soudy upustily.

Hojer zase za vydírání OKSystemu a krádeže elektroniky z restaurací dostal pravomocně tříletý nepodmíněný trest.

Kvůli Šiškovu trestnímu stíhání v roce 2012 rezignoval jeho nadřízený ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek (TOP 09).