Podle krajského soudu nemá takové rozhodnutí oporu v zákoně. Případ vrátil zpět okresnímu soudu, aby jej znovu projednal a rozhodl.

„Došlo k usmrcení mladé ženy ze zcela neomluvitelných a těžko pochopitelných důvodů. Ačkoliv poškozená neporušila ani jediný dopravní předpis, byla na místě mrtvá a obžalovaný jí svým nedbalostním jednáním nedal žádnou šanci na přežití,“ stojí v usnesení krajského soudu, který se případem zabýval na základě stížnosti státního zástupce a pozůstalých.

Nehoda se stala loni v květnu mezi Lhůtou a Štáhlavy na jižním Plzeňsku. Při průjezdu pravotočivou zatáčkou se Takáč ohlédl dozadu za svým dvouletým synem v autosedačce, přestal se věnovat řízení a dostal se do protisměru, kde se čelně srazil se Škodou Fabia. Její řidička na místě zemřela.

Klady to nevyvážily

Takáč, který pracuje u dopravní policie, se u soudu hájil, že zezadu od sedačky uslyšel zvuk, proto se otočil. Asi na dvě až tři vteřiny se tak nevěnoval řízení.

„Nemůže ho to omlouvat, ale je třeba rozlišovat mezi nepozorností vyvolanou starostí o dítě a nepozorností způsobenou kouřením nebo telefonováním,“ konstatovala Soudková.

Zohlednila také to, že se Takáč k trestné činnosti doznal, svého jednání upřímně litoval a s jeho následky se ještě zcela psychicky nesrovnal.

„Je bezúhonnou osobou, nebyl nikdy soudně trestán ani postižen za žádný přestupek. Svoji práci policisty vykonává dobře a svědomitě. Na místě nehody se snažil aktivně pomoci, pozůstalým se omluvil a nabídl jim finanční pomoc, kterou ale nepřijali,“ odůvodnila soudkyně své rozhodnutí.

Krajský soud jí dal sice za pravdu, že na straně obžalovaného existují významné polehčující okolnosti, ale na druhou stranu upozornil na to, že pro podmíněné zastavení trestního stíhání nejsou splněny všechny zákonné podmínky. Poukázal především na okolnosti případu.

„Obžalovaný se přestal věnovat řízení vozidla při jízdě rychlostí zhruba 80 km/hod. pouze proto, že slyšel zezadu nějaký zvuk. I z jeho vyjádření vyplynulo, že dítě ani nebrečelo, ani nevykazovalo nějaké podstatné zdravotní problémy,“ uvedl krajský soud. Podle něj je třeba také vidět, že řidička fabie neměla nejmenší šanci, aby nehodu odvrátila.

„Okresní soud se pečlivě zabývá osobou obžalovaného i tím, že celý život bude mít před sebou, co způsobil, avšak stejný důraz neklade v odůvodnění rozhodnutí na to, co fakticky způsobil. Tedy smrt velmi mladé ženy a neštěstí celé její rodiny. Z lékařských zpráv dokonce vyplývá, že matka zemřelé do současné doby není schopna vykonávat žádné zaměstnání,“ uzavřel krajský soud.