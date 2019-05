Trenér malých zápasníků dostal za napadení trojice mužů v Ostravě osm let

Na osm let do vězení se zvýšenou ostrahou poslal ve čtvrtek Vrchní soud (VS) v Olomouci trenéra řecko-římského zápasu a někdejšího šampiona Georgiho Čanadiriho (31) z Ostravy, který loni v květnu zmlátil dva muže a dalšího také pobodal nožem.