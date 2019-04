ok, rav, Novinky, Právo

„Vyšetřování ve věci vedené u zdejšího státního zastupitelství (v mediálním prostoru označované 'kauza Čapí hnízdo') bylo skončeno. Spisový materiál byl společně s konečným návrhem předložen státnímu zástupci. Po nastudování kompletního spisového materiálu rozhodne státní zástupce o podání obžaloby nebo vyřízení věci jinak,“ oznámil mluvčí státního zastupitelství Aleš Cimbala.

„Konečným návrhem je návrh na podání obžaloby,” upřesnil na dotaz Práva.

Jak Cimbala dále upozornil, obsah návrhu nebudou žalobci nyní jakkoliv komentovat. Veřejnost bude informována až o konečném rozhodnutí. Státní zástupce může spis studovat i několik týdnů.

Už na konci března zastupitelství informovalo, že policie vyšetřování ukončila a předala spis k prostudování obviněným a obhájcům.

Babiš ml. stíhán odděleně



Podle informací Práva je vyloučena část Babišova syna Andreje, ten tak bude nadále stíhán samostatně. Policie čekala na jeho výslech a hlavně znalecké zkoumání zdravotního stavu. Pětatřicetiletý Babiš junior žije ve Švýcarsku, kde má občanství. Podle svého otce trpí schizofrenií.

Vyšetřování kauzy začalo předloni v září, kdy pražský kriminalista Pavel Nevtípil obvinil premiéra, jeho příbuzné a další z dotačního podvodu či poškození finančních zájmů EU.

Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova holdingu Agrofert, který je nyní ve svěřenském fondu. V prosinci 2007 se firma přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele.

V létě 2008 získala padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se společnost vrátila pod Agrofert.