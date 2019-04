Petr Kozelka, Právo

Ve vězení se v Mertlovi údajně hnulo svědomí, napsal omluvný dopis a podílel se i na natočení dokumentu Seznam se bezpečně varujícím před nebezpečím na internetu.

„Už při vyšetřování případu mi začalo docházet, čeho všeho jsem byl schopný, a uvědomil jsem si tak, jak nenávratně jsem všem poškozeným ublížil, a to hlavně psychicky. Nyní toho nesmírně lituji a není den, kdy bych si to nevyčítal,“ napsal do omluvného dopisu.

Rafinovaný postup



Mertl s Machátem působili ve skautském hnutí v Ústí nad Labem. Dvojice používala při svém jednání rafinovaný postup. Jejich revírem byl internet, své oběti lákali na falešné profily na sociálních sítích, kde se vydávali za mladé dívky. Chlapcům, které chtěli zneužít, posílali fotky nahých dívek a na oplátku chtěli jejich snímky a později i videa s masturbací.

Když dvojice kompromitující záznamy získala, začala své oběti vydírat, že materiály zveřejní, pokud nedodají videa se sexuálními praktikami s dalšími muži. Pak chlapce kontaktovali pod pravými jmény s tím, že je dívka vydírá také a ať požadovaný záznam pořídí společně. Podle soudu měli svou činnost neobyčejně propracovanou a postupovali profesionálně.

Někteří zneužití pocházeli přímo ze skautského hnutí. Znásilňování a zneužívání svých svěřenců se dvojice mnohdy dopouštěla přímo ve skautské klubovně nebo na společných skautských akcích. Znásilnění se podle spisu dopustili na několika chlapcích, některé oběti zneužívali opakovaně. Soud je poslal do vězení za trestné činy znásilnění, sexuálního nátlaku, pohlavního zneužití, ohrožování výchovy dítěte, ale také výroby dětské pornografie a dalších skutků

„Co jsem to za zrůdu”

Senát okresního soudu Brno-venkov v čele s Lenkou Šebestovou přehrál v pondělí i dokument, na jehož vzniku se Mertl podílel v době, kdy byl tři roky ve vězení.

„Je to hrozné zrcadlo, co jsem to za zrůdu. Je s tím těžké žít, proklínám se za to. Cítím obrovskou lítost pro to, co si prožili kvůli mně v takto mladém věku. Měl jsem je nechat vyrůstat v klidu a bezpečí, ne je do něčeho nutit. Mysleli jsme, že jsme frajeři a mistři světa. Neviděli jsme, co to může způsobit,“ sypal si popel na hlavu před soudem.

Video

Ukázka z filmu Seznam se bezpečně! 3

Zdroj: Seznam.cz

„Léčím se v Kuřimi a chtěl bych se léčit i dál. Jsem heterosexuální panic, potřebuju probrat i s odborníkem, co se bude dít, když bych měl nějakou takovou zkušenost,“ nastínil své plány po možném propuštění z vězení.

Soud nakonec rozhodl, že je potřeba nechat vypracovat znalecký posudek. „Je potřeba, aby soud měl odborný náhled, kam se odsouzený posunul se zaměřením na možnosti resocializace, ale i s náhledem na jeho deviaci a přístup k léčbě,“ vysvětlila Šebestová. Jednání tak bylo odročeno na neurčito.