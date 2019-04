Patrik Biskup, Právo

Při domovní prohlídce u něho kriminalisté před půldruhým rokem našli několik nelegálně vyrobených tlumičů na zbraně většího kalibru. Hrozí mu za to až dva roky vězení, přijít může i o zbrojní pas. „Jednalo se o čtyři amatérsky vyrobené tlumiče, kdy jeden z nich není a nikdy nebyl evidován v centrálním registru zbraní,“ uvedla žalobkyně Jana Cimická.

Zmínila ocelový masivní tlumič vážící přes půl kilogramu. „Podle znaleckého posudku se jedná o zakázané doplňky ke zbraním,“ dodala Cimická.

Byly to atrapy, hájí se



Huspek se hájí tím, že měl za to, že jde o atrapy, které měly sloužit pouze k dekoraci. „Nestřílel jsem z nich, takže nevím, zda byly funkční. Měl jsem je pouze proto, abych je použil na zatraktivnění zbraní, které mám vystavené ve vitrínách a které jsou určeny k prodeji. Vypadá to lépe, chlapy to víc bere a je větší šance, že si něco koupí,“ tvrdil Huspek, který má od roku 2012 licenci na nákup a prodej zbraní. Detektivové ale všechny čtyři tlumiče našli v Huspekově trezoru. „Nestihl jsem je využít. Měl jsem toho moc,“ vysvětloval strážník.

Dva tlumiče si podle obžaloby nechal Huspek vyrobit na zakázku od Reného Hýbla z Třinecka, kterého soud loni v lednu potrestal za nelegální výrobu zbraní a jejich doplňků. Zbylé dva dostal Huspek podle svých slov darem od neznámých mužů, kteří mu je údajně přinesli osobně do prodejny.

Výrobní čísla neřešil



„Cítím se podveden,“ prohlásil Huspek na adresu Hýbla. Předpokládal prý, že tlumiče nebudou funkční. Alespoň tak vyznělo z jeho inzerátu, kde je nabízel a na který jsem reagoval. Do podkladů jsem panu Hýblovi udal pouze velikost závitu, aby to sedělo na konkrétní zbraň,“ vysvětloval Huspek u soudu.

Podle podacích lístků a kopií složenek zaplatil za tlumiče okolo 20 tisíc korun. Hýbl u výslechu na policii uvedl, že mu jich prodal sedm. Žádnou fakturu ani jiný oficiální doklad mu na ně nevystavil. Soud měl k dispozici také mailovou komunikaci mezi Huspekem a Hýblem. „Došlo to v pořádku,“ ptá se Hýbl. „Ano, jen ještě není vyzkoušeno,“ odpovídá Huspek a později píše: „Vzal bych ještě ty dva samé.“

Že tlumiče neměly žádná výrobní čísla, Huspek neřešil. „Pro mě to nebylo nic zvláštního ani divného. Mám osobní zkušenost s tlumičem od oficiálního výrobce, kde identifikační číslo také chybělo,“ tvrdil Huspek.

Soud bude pokračovat výslechem znalce a dalších svědků.