plk, Právo

K události došlo po 18.30 hodině v jednom z domů na ulici Kosmonautů. Podle policie došlo k pádu muže z okna v pátém patře panelového domu. „Příčiny, okolnosti a další skutečnosti této události prověřují karvinští kriminalisté,“ potvrdila policejní mluvčí Pavla Jiroušková.

Po pádu dopadl muž na stříšku před domem, kde zůstal ležet. „Zasahující lékař zjistil, že je při vědomí, utrpěl poranění horní končetiny a pánve. Vyloučit nebylo možno ani další zranění vnitřního charakteru. Pacient se nalézal ve stavu přímého ohrožení života,“ zhodnotil mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl.

Záchranáři nejprve muži zajistili krk krčním límcem a uložili ho do vakuové matrace. Až poté jej hasiči snesli ze stříšky na zem. „Lékař uvedl postiženého do umělého spánku, zajistil dýchací cesty a převedl na přístrojem řízenou ventilaci. nakonec byl pacient přepraven vrtulníkem do fakultní nemocnice. Záchranáři jej předali do další péče týmu tamního urgentního příjmu,“ nastínil mluvčí.