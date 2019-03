Novinky

„(Dominik) vyrůstal ve spořádané rodině. Vedla jsem ho k lásce Bohu, k lidem a ke zvířatům,“ uvedla Kobulnického matka. „Na škole s ním nebyly žádné problémy, s učením ani chováním,“ dodala. Výjimkou byla rvačka se spolužákem, při které mu Kobulnický vyrazil zuby a dostal za to podmínku.

Z Kobulnického známých vypovídali zejména lidé, které potkal v Hradci Králové, kam docházel do mešity studovat korán. „Působil na mě spíše flegmatickým dojmem, částečně uzavřeně,“ řekl jeden ze svědků. Další svědci mluvili o jeho studiu koránu a konverzi k islámu.

Chtěl oslovovat lidi oknem mešity



Kobulnický se ze začátku chtěl podílet na svolávání k modlitbám, na čemž podle ostatních muslimů z hradecké mešity není nic zvláštního, jak se ptala soudkyně.

„Jeho chování jsme přičítali k tomu, že je muslimem nově a že měl určitou radost a touhu si to zkusit,“ řekl svědek. „Obžalovaný měl rád islám, věřil mu, považoval jej za dobré náboženství, nemuslimy ho chtěl učit,“ podotkl.

Kobulnický se měl údajně pokoušet otevřeným oknem mešity říkat něco lidem na ulici, ale ostatní ho prý varovali, protože nechtěli zavdávat důvod k nějakým provokacím a rušit sousedy.

Řeč přišla i na wahhábismus, tedy striktní islámskou doktrínu. Ta je podle svědků velkým nebezpečím pro islámský svět. „Wahhábismus považujeme za nejškodlivější pro islám, v turecké mešitě nic takového není,“ řekl jeden ze svědků.

Nebezpečné myšlenky

Když Kobulnický odcházel z hradecké, převážně turecké mešity, tak jej prý proto varovali před mešitou na Černém mostě, která je podle svědků především pro Araby. „Dá se říct, že Černý most je k radikalismu bližší,“ dodal svědek. Mimo tureckou mešitu by tak prý Kobulnický „mohl přijít k nebezpečným myšlenkám“

O Kobulnického zájmu o pyrotechniku nicméně nikdo z nich nijak zvlášť nevěděl. Policie na konci roku 2017 totiž u mladíka našla v bytě v pražských Stodůlkách relativně velké množství chemikálií, ze kterých mladík vyrobil více než čtyři kila výbušniny. Teroristický útok s nimi ale prý rozhodně neplánoval, jak uvedl při svém lednovém výslechu. S chemikáliemi v bytě chtěl prý „jen“ experimentovat a vyrábět dýmovnice a pochodně na silvestra.

Kobulnický v lednu připustil, že asi v roce 2015 teroristický útok skutečně plánoval, chtěl prý nechat vybouchnout autobusové nádraží v Prešově. Přiznal i to, že kdyby jej v té době někdo oslovil, odjel by bojovat za Islámský stát. Poté ale přišel do mešity v Hradci Králové, kde se detailněji seznámil s islámem, objevil pravou podstatu víry a veškeré myšlenky na teroristický útok jej přešly. I nadále se nicméně oblékal po vzoru džihádistů, ale jen proto, že se mu ten styl líbí. „Určitě bych nedokázal nikoho zabít,“ prohlásil v lednu Kobulnický.

Hrozí mu až 15 let vězení



Státní zástupce jej také viní z podpory džihádismu a teroristických organizací, na základě jeho fotek na facebookovém profilu jménem Abdul Rahman, jménem, které přijal po konverzi k islámu. Kobulnický u hlavního líčení Islámský stát odsoudil, nechtěl prý podporovat jakékoliv teroristické organizace.

Soud bude pokračovat v květnu výslechy dalších svědků a znalců, kteří na Kobulnického vypracovávají revizní posudek. V případě, že soud uzná Kobulnického vinným, může mladík strávit až patnáct let ve vězení.