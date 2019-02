Patrik Biskup, Právo

Co bylo motivem útoku a zda souvisí s Řeřichovou profesí, zatím není jasné. Policie k případu oficiálně žádné informace nesdělila. V pondělí dopoledne soud rozhodne o umístění podezřelého do vazby.

Incident Právu potvrdil sám Řeřicha. „Je to pravda. Víc se k tomu nebudu vyjadřovat. Ležím stále v nemocnici,“ uvedl státní zástupce.

Komentovat nechtěl ani rozsah svého zranění. Potvrdil pouze, že nebyl v ohrožení života.

Plzeňský státní zástupce Libor Řeřicha

FOTO: Petr Kozelka, Právo

Právo zjistilo, že k útoku došlo kolem 21. hodiny na rohu Klatovské třídy a Tylovy poblíž centra města. Podle svědků Řeřichovi zastoupili cestu dva muži, z nichž jeden ho poté napadl.

„Tloukl ho pěstí do obličeje a kopal do něj. On se snažil utéci, ale ten muž ho dohnal a zase několikrát praštil. Crčela z něho krev, volali jsme záchranku a policii,“ řekl jeden ze svědků. Podle něj útočník musel vědět, že jde o státního zástupce. „Padalo tam tohle označení,“ dodal.

Nekompromisní jako italský komisař

Řeřicha je jedním z nejdéle sloužících žalobců v Plzni. Poslední roky dozoruje vyšetřování hospodářských trestných činů. Z minulosti má přezdívku český Cattani podle odvážného komisaře z italského seriálu Chobotnice, kterou si vysloužil za nekompromisní postoj při mnohaletém vyšetřování kriminality policistů.