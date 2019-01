Ludmila Žlábková, Právo

Proti verdiktu se Josef Malíř na místě odvolal, státní zástupce si ponechal lhůtu na odvolání.

Obžaloba se týkala stavby a odkupu parkovacího domu v areálu bývalé mlékárny u hlavního vlakového nádraží. Podle žalobce náměstek Malíř podal členům městské rady a následně zastupitelům nepravdivé informace tak, aby schválili odkup domu od soukromé firmy za cenu nevýhodnou pro město. Parkovací dům Hradec skutečně v roce 2010 koupil za 75 milionů, přitom podle revizního znaleckého posudku byla jeho obvyklá cena 41,6 milionu.

Bývalý náměstek královéhradeckého primátora Josef Malíř v pátek u soudu

FOTO: Ludmila Žlábková, Právo

Malíř (Volba pro město) byl ve funkci náměstka primátora v letech 2002 až 2010. „Nikdy nebylo mým úmyslem někoho uvádět v omyl, nikdy jsem vědomě neuváděl nepravdivé informace a rozhodně nebylo mým cílem protlačit nějakou stavbu za každou cenu, přesto že je drahá,“ řekl po vynesení verdiktu obžalovaný.

„Pracoval jsem s informacemi, které jsem měl. To, že jsme pořizovali objekt za cenu vysokou, bylo známo, netajili jsme se tím, zdůvodňovali jsme to, proč to potřebujeme, bylo to diskutováno široce,“ dodal Malíř.

Předložil zkreslené údaje, trvá na svém žalobce



Naopak státní zástupce Petr Kouble je přesvědčen, že výrok o vině plně odpovídá důkazní situaci zjištěné soudem během hlavního líčení.

„Rozhodně nejde o kriminalizaci běžné činnosti řadových zastupitelů. To nejlépe vyplývá z toho, že žádní řadoví zastupitelé stíhaní nejsou. Stíhán je pan obžalovaný jako předkladatel návrhu, ve kterém prezentoval nepravdivé a zkreslené údaje o obvyklé ceně objektu, o provedené předběžné finanční kontrole. Tyto skutečnosti, které zkresloval, byly následně důležité pro to, jak rozhodovali zastupitelé. Proto nese odpovědnost on,“ uvedl státní zástupce Kouble.

Podle něho navíc nebyla stavba a pořízení parkovacího domu pro město Hradec Králové zásadně tak důležitá, jak nyní obžalovaný prezentuje.

Královéhradecký krajský soud rozhodoval o případu už potřetí. Poprvé od něho odešel exnáměstek se zprošťujícím rozsudkem. Nejvyšší soud však vyslyšel dovolání státního zástupce a bylo třeba začít znovu. Podruhé již byl obžalovaný uznán vinným a odsouzen k podmíněnému trestu, odvolací vrchní soud však vrátil kauzu zpět k prvoinstančnímu soudu.

Malířovi původně hrozilo až 12 let vězení.