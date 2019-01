Aleš Pelikán, Právo

Umístění do zabezpečovací detence navrhli jako nejlepší řešení znalci z oboru psychiatrie a psychologie. Ochrání před nebezpečným mladíkem společnost a zároveň pomůže ovlivnit jeho stav. Student, kterému hrozilo až 20 let vězení, si ponechal lhůtu pro případné odvolání.

Podle psychiatra Michala Hesslera je mladík nezralý, ale duševním onemocněním netrpí. „Trpí těžkou formou schizoidní poruchy osobnosti,“ řekl Hessler s tím, že nejde o schizofrenii, která duševní poruchou je. Ovládací a rozpoznávací schopnosti mladíka označil za podstatně snížené, nikoli však za vymizelé. „Pokud by byl odsouzen k trestu odnětí svobody, myslím, že by ve výkonu trestu neobstál,“ řekl Hessler.

Byl jsem přesvědčen, že prožiji celý život, aniž bych měl svobodu a soukromí. obžalovaný

K názoru odborníků, tedy umístění do zabezpečovací detence, se přiklonil i státní zástupce Vladimír Jan a také soud. „Soud upustil od potrestání za současného uložení zabezpečovací detence,“ řekl předseda senátu Jiří Bednář. Vězení by prý kýžený účinek nepřineslo. „S ohledem na poruchu osobnosti by mohl takový trest jeho stav ještě zhoršit,“ dodal soudce.

Čin plánoval



Podle výpovědi mladíka svůj čin plánoval několik let. Jeho vztah s rodiči prý nebyl dobrý. Matka mu údajně mluvila do všech věcí a nemohl mít před ní žádné tajemství. Prý byl matkou ovládán. „Byl jsem přesvědčen, že prožiji celý život, aniž bych měl svobodu a soukromí,“ vypověděl mladík.

Nadprůměrně inteligentní muž bydlel na koleji, rodiče ho navštěvovali, jezdil za nimi domů občas na návštěvy. Při jedné z nich, loni v září, se odhodlal k činu. Matka s otcem byli spolu v ložnici, tak mladík otce odlákal. Řekl mu, ať se jde podívat do jeho pokoje na počítač.

Poté šel do kuchyně, vzal nůž a začal bodat matku. Nejprve do krku, pak útočil i na hlavu. Když otec uslyšel křik, přiběhl do místnosti a svého syna držel až do příjezdu policie.

Rodiče chtěli léčení



Žena utrpěla několik bodných ran, na životě ale přímo ohrožena nebyla. Podle obžaloby však byly rány vedeny tak, že ji na životě ohrozit mohly. Obžalovaný svého činu litoval. Prý ho neměl nikdy spáchat. „Nedokázal jsem si představit, jak to bude hrozné, proto jsem svůj čin nedokončil,“ uvedl.

Rodiče obžalovaného jsou přesvědčeni o tom, že synův čin byl způsoben jeho psychickou poruchou. Syn prý kvůli této poruše žil v bludu, že není svobodný a že mu ve svobodě brání jeho matka. Pro syna chtěli ne vězení, ale léčení. Zproštění obžaloby a léčení navrhla jak zmocněnkyně matky, tak mladíkův obhájce.

„Mluvilo se zde, že jsem společnosti nebezpečný, ale čtyři roky jsem žil sám, aniž bych komukoliv ublížil,“ dodal mladík.