bad, Novinky

„Chtěl jsem udělat výzvu jako Jan Palach,“ prohlásil Balda v závěrečné řeči, ve které se snažil soudu nastínit, co ho k pokácení stromů na koleje vedlo. Zejména prý chtěl zabránit tomu, aby se opakovala okupace, jako ta „esesácká a rusácká“ v minulosti. Znovu zopakoval, že nechtěl nikomu ublížit. „Nechtěl jsem spáchat teror, chtěl jsem proti němu vzbudit odpor,“ zdůraznil důchodce. Podle svých dřívějších slov chtěl ve společnosti vyvolat odpor proti muslimským migrantům.

Podle žalobce Martina Bílého není, i díky jeho plnému doznání, o Baldově vině pochyb. Baldovo tvrzení, že si myslel, že vlaky před pokácenými stromy zastaví, Bílý odmítl. „Obžalovaný neměl objektivní důvody, podle kterých by mohl předpokládat, že vlak před stromy zastaví,“ konstatoval žalobce a navrhl pro něj čtyřletý nepodmíněný trest, tedy trest pod zákonnou trestní sazbou, která v Baldově případě činí pět až patnáct let vězení.

K takovému návrhu jej vedlo zejména Baldovo doznání, spolupráce s policií i dosavadní bezúhonnost. Na druhou stranu trval na nepodmíněném trestu, protože šlo o „velmi nebezpečné jednání pro společnost“.

Baldův obhájce na druhou stranu odmítal právní kvalifikaci skutku jako teroristický čin a navrhl jej překvalifikovat na obecné ohrožení a uložit Baldovi podmínku. „Změnil postoj, účinky odnětí svobody přinesly své ovoce a mám za to, že není důvod na něj působit v tomto směru,“ uvedl Baldův obhájce Aleš Tolnay.

Video

Jaromír Balda u soudu (záběry ze 7. ledna 2019)

Balda podle obžaloby v červnu a červenci 2017 pokácel dva stromy na vlakové koleje ve středních Čechách. V prvním případě do stromu narazil vlak s devíti cestujícími a strojvůdcem a vlakvedoucím, v druhém případě jelo vlakem, který do stromu narazil v téměř osmdesátikilometrové rychlosti, šest lidí plus tři drážní zaměstnanci. Obě nehody se obešly naštěstí bez zranění. Podle znalce ale k vykolejení vlaku nedošlo jen šťastnou shodou okolností.

Balda rovněž vytvořil asi sto letáků s česky a latinkou psanými texty, které měly vyvolat domnění, že jsou psané islamistickými teroristy a vyzývaly k útokům proti „českým nevěřícím psům a jejich pesicím“. Letáky pohodil poblíž míst obou nehod, šířil je i po celkem třinácti místech České republiky, dopis v podobném duchu zaslal například televizi Prima.

Balda u soudu své skutky nijak nepopíral. K pokácení stromů na koleje ho dle jeho slov vedly prášky na vysoký tlak, díky kterým trpěl pocity stísněnosti, svíravými pocity a bušením srdce. K těm se připojily sny v souvislosti s tím, co viděl ve zprávách – útoky imigrantů v Německu či ve Francii. „Pronásledovaly mě hrůzostrašný sny, že se sem valej vlakama jak v indickým filmu. Znásilňujou, obřezávaj nám ženský, kamenujou... Říkal jsem si, teď to u nás začne, začnou nás střílet,“ vysvětloval Balda.

Jaromír Balda, který čelí obžalobě z teroristického útoku.

FOTO: Vít Šimánek, ČTK

Podle soudních znalců z oboru psychologie a psychiatrie Balda netrpí ani netrpěl duševní poruchou ve smyslu psychózy. Trpí nicméně organickou poruchou osobnosti. Podle psychiatra Vlastimila Tichého je Baldova osobnost emočně nevyvážená, sebestředná, vztahovačná, s histriónskými rysy.

Podle Tichého je Balda společnosti nebezpečný a navrhl pro něj ambulantní léčbu. Při kácení stromů měl rozpoznávací i ovládací funkce sice snížené, nikoliv však vymizelé, takže si uvědomoval, co dělá. Balda ale podle znalců nedomýšlí důsledky svého jednání z dlouhodobého hlediska. Například, že by pokácením stromů na vlakové koleje ohrozil lidské životy a mohl jít za to do vězení.

To mu došlo právě až ve vazbě. Balda sám řekl, že se mu tam „vše v hlavě trochu srovnalo“. „Byla to blbost, jak jsem o tom všem přemýšlel. V žádném případě jsem nechtěl nikoho zranit a nechtěl jsem nikomu ublížit. Chtěl jsem vyvolat odpor. Přehodnotil jsem všechny své přístupy a názory a zjistil jsem, že to byla ode mně zhovadilost,“ kál se před soudem Balda.

Šířením nenávistných textů chtěl pak prý vzbudit pozornost české veřejnosti a vlády. „Chtěl jsem, aby se ty chytrý český hlavičky pozvedly nad zlatý český ručičky a uvědomily si, co se může stát,“ vysvětloval elektrikář v důchodu, sympatizující s SPD.

Svým jednáním způsobil Správě železniční cesty a Českým drahám celkem škodu přes 200 tisíc korun, kterou chce podle svých slov uhradit. Ta potvrdili i jeho synové, kteří se chtějí s oběma podniky dohodnout na zaplacení škody.