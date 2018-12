ok, Novinky

S novými informacemi přišel v sobotu deník MF Dnes, kterému to potvrdily dva zdroje. Policie aktuální informace nechce v tuto chvíli komentovat.

Lupiči přepadli klenotnictví v pondělí v 10:30, v úterý v 9:20 byli zadrženi v Praze pražskou zásahovou jednotkou. Za loupež se škodou velkého rozsahu v organizované skupině jim hrozí až 15 let vězení. Muže obviněné z loupeže ve věku 32 až 41 let poslal teplický soud do vazby.

Video

Náměstek policie Zbyněk Dvořák k zadržení lupičů. Zdroj: Právo

Přepadení se odehrálo v Krupské ulici. Klenotnictví, které patří mezi vyhlášené ve městě, přepadli čtyři muži. Policie po příjezdu na místo uzavřela okolí a číhala s připravenými zbraněmi za služebními vozidly, protože panovala obava, že lupiči jsou ještě uvnitř a mají rukojmí. To se ale nepotvrdilo a pachatelé již byli na útěku.

Kriminalistům při vyšetřování velmi pomohlo, že měli ve městě hodně policistů, protože v té době pátrali po vrahovi ženy, která byla nalezen mrtvá v teplické Nákladní ulici. Auto lupičů následně našli v Praze, kde byli také zadrželi podezřelí muži.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Přepadené klenotnictví v Teplicích

Kriminalisté jsou přesvědčeni, že činnost lupičů byla organizovaná. Lupiči ukradli zhruba 60 drahých hodinek značek jako Omega, Breitling a Rado v ceně téměř 7 milionů korun.

„Nám se jich při domovní prohlídce podařilo zajistit osm, bohužel o té větší části lupu v současnosti nevíme,“ uvedl v pátek náměstek krajského policejního ředitele Zbyněk Dvořák.