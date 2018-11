Radim Vaculík, Právo

Státní zastupitelství muže nejprve v březnu obžalovalo z usmrcení z nedbalosti a z ohrožení pod vlivem návykové látky s hrozícím maximálně osmiletým trestem. Jenže soudce z Prahy 2 Jiří Horký počátkem dubna při vazebním zasedání, kam se Rus nedostavil, na něj vydal nejen zatykač, ale také navrhl zpřísnit právní kvalifikaci jednání podezřelého.

„Je v kontaktu se mnou. Zatím nehodlá přijet do České republiky vzhledem k tomu, co se stalo, a to je změna právní kvalifikace. Zatím se trestního řízení a soudu jednoznačně nebude účastnit,“ řekl Právu Gubinův obhájce Leonid Kušnarenko.

Zpřísní mu možný trest?

Soudce Horký mínil, že se Gubin mohl dopustit závažnějšího obecného ohrožení a vzhledem k úmrtí oběti v tom nejpřísnějším odstavci. V takovém případě by obviněný mohl u soudu dostat trest v rozmezí dvanáct až dvacet let, případně i doživotí. Soudce Horký proto předal případ pražskému vrchnímu soudu, aby rozhodl, kdo se má kauzou zabývat.

Pokud by soudci souhlasili s přísnějším posouzením Rusova tragického počínání, kauzu by měl projednat kvůli vyšší trestní sazbě Městský soud v Praze. A to se podle všeho nejspíš stane, což vyplývá i ze slov obhájce.

„V tuto chvíli je tam původní právní kvalifikace, ale připadá v úvahu zločin obecného ohrožení, a uložení dokonce i výjimečného trestu,“ přiblížil v neděli Právu advokát Kušnarenko. „Vrchní soud se nepřiklonil k žádné variantě, jak bude věc kvalifikována, ponechá to na úvaze Městského soudu v Praze poté, co ten provede důkazní řízení,“ dodal.

Poté, co zjistil, že mu hrozí relativně vysoký trest odnětí svobody, se rozhodl, že se bude trestnímu řízení vyhýbat tím, že uprchne Kamil Švec, státní zástupce

Vrchní soudci podle něj nicméně vydali usnesení, že případ má projednat pražský městský soud, který řeší závažnější kauzy s hrozícím vysokým trestem.

Po propuštění na kauci zmizel do Ruska



Gubin skončil hned po nehodě ve vazbě, jenže soud ho obratem propustil po zaplacení milionové kauce na svobodu. Rus zároveň slíbil, že se nebude vyhýbat trestnímu stíhání a bude pravidelně docházet k probačnímu úředníkovi. Až do konce února svůj písemný závazek dodržoval, ale pak se na kontrole neobjevil. Vrátil se totiž bez povinného souhlasu úřadů do své vlasti. Podle dřívějších informací pobýval následně v Moskvě.

„Lze předpokládat, že obviněný své jednání už předvídal, že ho plánoval. Poté, co zjistil, že mu hrozí relativně vysoký trest odnětí svobody, a zjistil, že jsou proti němu velmi silné důkazy, se rozhodl, že se bude trestnímu řízení vyhýbat tím, že uprchne,“ uvedl v dubnu státní zástupce Kamil Švec.

Za to, že se Gubin dostal chybně z vazby ven a následně zmizel z Česka, dostala v červnu písemnou výtku jiná státní zástupkyně Zuzana Falberová, která jeho okamžité propuštění sama navrhla.

„On chtěl žít v EU, měl tu bydliště, manželku s malým dítětem, měl tu kancelář, ze které podnikal, byla to pobočka litevské kanceláře. A já jsem mu uvěřila,“ vysvětlovala v dubnu žalobkyně.

Nehoda se stala v noci 1. ledna na rohu Myslíkovy a Spálené ulice, kde Rus srazil svým autem mladou Kolumbijku. Po střetu nadýchal přes dvě promile alkoholu. Žena i přes pokusy o oživení zemřela na místě.