„To trestní stíhání mělo na mého bratra dopad zcela zásadní a změnilo mu život,“ vypověděl v pondělí jako svědek před soudem Halův bratr Adam. „Trestní stíhání jsem od počátku vnímal jako kauzu, která byla vytvořená za účelem ho poškodit. Bylo dost hrozné sledovat, jak ho ta kauza postupně ničí,“ pokračoval.

Podle něj trestní stíhání mohlo za konec bratrova vztahu s tehdejší partnerkou. „Svou situaci vnímal jako beznadějnou, protože všechny naše pokusy narážely na naprosté nepochopení orgánů činných v trestním řízení,“ podotkl Adam Hala.

Podobně vypověděla i bývalá manželka Adama Haly. „(Hala) přestal být takovým člověkem, jak jsem ho znala dřív. Zavřel se do sebe, přestal komunikovat,“ uvedla svědkyně. „Projevilo se, že v nouzi poznáš přítele, protože jich moc nezbylo,“ dodala.

Hala byl před sedmi lety obžalován z držení více než stovky dětských pornografických fotografií a jedné povídky, která údajně nesla rovněž znaky dětské pornografie. Snímky a povídku měli odhalit policisté při domovní prohlídce v souvislosti s Halovým obviněním z korupce při pronajímání dálničních odpočívadel.

Podivná prohlídka

Prohlídka proběhla právě u Halova bratra, u kterého tehdy bydlel. Adam Hala v pondělí také před soudem prohlásil, že mu během ní zmizelo z trezoru asi půl miliónu korun.

„Zmizelo mi pět set, šest set tisíc korun. Bylo zřejmé, že nikdo nemá zájem to řešit. Údajně písařskou chybu nebylo zaprotokolováno, že došlo k nálezu finanční hotovosti. Údajně v tu chvíli nefungovaly fotoaparáty a fotky bankovek byly rozmazané,“ řekl Hala. Celou policejní prohlídku pak vnímá jako „odplatu nebo šikanózní zásah“.

Že s prohlídkou a potažmo i s Halovým trestním stíháním nebylo vše v pořádku, naznačil u soudu bývalý vyšetřovatel protikorupční policie Rostislav Kotrč, který spis o údajné korupci v ŘSD dostal na starost.

„Když jsem přebíral spis, byl ještě pan Hala ve vazbě, viděl jsem se s ním během výslechů. Bylo tam zanedbáno vrácení věcí, nebyly zapsané věci z domovních prohlídek,“ řekl Kostrč. Jeden z kolegů měl Kotrčovi dokonce říct: „Řekni, co tam potřebuješ a oni ti to tam kluci najdou.“

Když spis přebral, namítal, že kauza dětské pornografie protikorupčnímu útvaru věcně nepřísluší. Státní zástupkyně Jana Jahodová, která případ údajné korupce v ŘSD dozorovala, Kotrčovi podle jeho slov na to řekla, že „to nejde vyloučit, protože je to jediné, co na něj v současné době máme“.

Obžalovaný vyšetřovatel



Následně mu byl spis zase odebrán a začalo Kotrčovo vlastní trestní stíhání - kvůli údajnému vyzrazení utajované svědkyně. V souvislosti s tímto trestním stíháním se podle Kotrče u něj našla rovněž dětská pornografie, podle něj šlo ale v podstatě o stejný materiál, který byl údajně nalezen i u Haly. Kotrč byl nakonec obžaloby pravomocně zproštěn.

Hala od počátku popíral, že by diskety s pornem byly jeho nebo by o jejich existenci věděl. Jeho počítač prý navíc není ani vybaven mechanikou na čtení disket. Soudy jej přede dvěma lety této obžaloby zprostily, neexistuje podle nich jediný důkaz, že by Hala o fotkách věděl.

Podle znalců navíc žádnou sexuální deviací netrpí. Stejně tak soudy zastavily Halovo trestní stíhání kvůli údajné korupci v souvislosti s pronájmem dálničních odpočívadel. Za ta se jinou žalobou domáhá 68 miliónů korun odškodného.