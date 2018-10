Petr Kozelka, Právo

Podle primářky sexuologického oddělení Fakultní nemocnice v Brně a soudní znalkyně Petry Sejbalové se zákony limitující sexuální chování lidí často rozcházejí s realitou, a právě ustanovení o dětském pornu je jedním z takových předpisů.

„Pod dětskou pornografií se chápe dílo zobrazující dítě jako erotický objekt. Jako dítě je ale podle této legislativy člověk brán až do osmnácti let. Tedy například fotka naprosto vyspělé sedmnáctileté dívky je podle zákona brána jako dětská pornografie,“ řekla Sejbalová.

„Přitom sexuální aktivity jsou povolené od patnácti let, takže náctiletí mohou mít sex,“ uvedla primářka.

„Ale když se u sexuálních aktivit natočí nebo vyfotí, tak vyrábějí dětské porno. Pokud se navíc s fotkou někde pochlubí kamarádům, šíří dětské porno, a samozřejmě slovy zákona také dětské porno drží,“ řekla primářka Sejbalová. Podle ní náctiletí vůbec netuší, že překračují zákon a mohou se dostat do problémů.

„Laici vnímají dětskou pornografii jako zobrazení opravdu malých dětí. I já jako soudní znalec vnímám jako závažné dětské porno to, když jsou tam děti před začátkem puberty, ještě více pak v případě předškolních dětí,“ vysvětlila Sejbalová.

„Hranice 18 let je nesmyslná“



Předseda Sexuologické společnosti České lékařské společnosti a soudní znalec Jaroslav Zvěřina označil hranici osmnácti let za nesmyslnou.

„Nemůžete mít na fotce zadek své sedmnáctileté přítelkyně, ale můžete s ní třikrát denně souložit. Pokud je povolené mít pohlavní styk od patnácti let, měla by to být i hranice dětského porna,“ poznamenal Zvěřina.

Šéf českých sexuologů navíc upozornil, že podle platné normy se jako dětské porno označuje i to, pokud „objekt“ jako dítě vypadá.

Nelíbí se mi, že za takové věci může lidem reálně hrozit postih Jaroslav Zvěřina

„Takže nějaká drobná, velmi mladě vyhlížející třicetiletá žena si vezme školní brašnu, učeše culíky a je to dětské porno. Celý ten zákon je prostě špatný. Navíc v dnešní době, kdy si mladí běžně posílají odhalené fotky, to může snadno naprosto běžné lidi dostat do problémů,“ varoval Zvěřina.

„Nelíbí se mi, že za takové věci může lidem reálně hrozit postih, ale je naprosto v pořádku mít obrázek zbité a svázané ženy, protože takzvané BDSM, tedy svazování, dominance, sadismus či masochismus, je bráno jako legální,“ upozornil Zvěřina.

Až osm let vězení



Trestní zákoník hovoří v případě dětského porna o možném postihu až ve výši osmi let vězení.

Informace o tom, kolik lidí bylo stíháno v souvislosti s dětským pornem, kde byli aktéři velmi mladí nebo kde se jejich věk pohyboval nad patnácti lety, není podle informací Práva možné zjistit, neboť statistiky nerozlišují různé věkové kategorie „objektů“ v rámci jednoho trestného činu.

Ministerstvo: Není důvod pravidla měnit



Podle ministerstva spravedlnosti není žádný důvod k tomu, zákonné ustanovení o dětské pornografii měnit, neboť hranice osmnácti let plyne z mezinárodních dohod nebo směrnic OSN, Rady Evropy či Evropské unie, které se Česká republika zavázala dodržovat.

„Všechny uvedené instrumenty definují dítě jako osobu mladší 18 let, přičemž požadují kriminalizovat mj. nejen nabízení, zpřístupňování, získávání, zprostředkování dětské pornografie, ale i její šíření či předávání a i ,pouhé‘ držení,“ uvedla na dotaz Práva mluvčí ministerstva Lucie Machálková.

„Z tohoto důvodu nepovažujeme za nutné pouštět se do polemiky o škodlivosti jednání spočívajícího v požadování zaslání pornografických fotografií osob mladších 18 let nebo jejich uchovávání,“ dodala Machálková.