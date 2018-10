Ludmila Žlábková, Právo

Incident se stal loni 23. listopadu v bytě ve Dvoře Králové nad Labem, kde Kohút společně se ženou bydlel.

„Nevím, co bylo spouštěčem. Mám v hlavě, že jsem vyskočil z matrace, běžel do kuchyně, vzal nůž a bodl ji. Já se domníval, že jsem jí dal asi tři rány nožem. Prý jich bylo devatenáct. Proč k tomu došlo, nevím,“ uvedl později Kohút policii.

Obžaloba však má jasno. „Nožem o délce 30 a délce čepele 17,5 centimetrů způsobil 32 bodnořezných ran na různých částech těla, a to levé straně krku, přední straně hrudníku, obou horních a dolních končetinách, v důsledku kterých poškozená zemřela. Příčinou smrti bylo zevní a vnitřní vykrvácení,“ stojí ve spisu.

Kohút připustil, že se nesnažil zraněné pomoci. „Viděl jsem ránu na jejím krku a věděl, že to je marné. Šel jsem si zakouřit, asi čtvrt hodiny jsem koukal na televizi. Pak jsem se vrátil, přikryl ji dvěma dekami a položil jí mince na oči. Věděl jsem, že je mrtvá, a jestli existuje záhrobí, že se to tak dává. Že je to pro Charóna, převozníka do podsvětí,“ řekl obžalovaný.

Soužití partnerů nebylo bezproblémové. Obžalovaný přiznal, že ho ovlivňoval alkohol a drogy. Dvojice společně kouřila marihuanu, navíc poškozená podle Kohúta brala tvrdé drogy. Přesto se prý milovali. „To, co se stalo, bylo osobní selhání,“ řekl soudu Kohút třesoucím se hlasem a se slzami v očích.

„Domnívám se, že to bylo tou marihuanou. Nikdy mi nevyvolávala agresivitu, naopak mě zklidnila. Ale požití té konkrétní marihuany asi způsobilo ten stav agresivity, halucinace,“ pokračoval Kohút.

V době, kdy policie obžalovaného zadržela, byl v podstatě na útěku, protože nenastoupil do vězení za neplacení výživného. Kohút je kromě vraždy obviněn i z pěti přepadení bank z let 2007 až 2014. K těmto případům přivedlo policii zkoumání vzorků DNA.

Chtěl vyloupit bezhotovostní pobočku



Peněžní ústavy podle kriminalistů přepadal vždy se stejnou zbraní v ruce. Byla to plynová pistole, nikdy prý ale nebyla nabitá. Přepadat banky začal kvůli neutěšené finanční situaci. Peníze si odnesl pouze jednou, zhruba 380 tisíc korun. V ostatních případech byl neúspěšný, mimo jiné i proto, že jednou chtěl vyloupit bezhotovostní pobočku.

Jedna pracovnice banky má od přepadení psychické problémy. „Omlouvám se všem, je mi to líto, že to tu slečnu takto zdravotně poznamenalo. Neměl jsem v úmyslu ji ohrozit,“ obrátil se obrazně na jednu z nepřítomných přepadených bankovních úřednic, která trpí posttraumatickým stresovým syndromem.

„Nedokázal jsem si přiznat, že se mi nedaří v podnikání. Nechtěl jsem chodit do práce, chtěl jsem před lidmi vypadat, že mi podnikání jde,“ uvedl muž během své výpovědi u soudu.