Na lavici obžalovaných v úterý usedl dvaadvacetiletý obránce Nezamyslic František Dlouhý. Státní zástupkyně ho viní z těžkého ublížení na zdraví. Podle ní při souboji o míč nezvládl skluz. „Ačkoliv neměl v úmyslu soupeře zranit, jako obránce musel vědět, že při takovém zákroku může protihráči způsobit zranění,“ uvedla žalobkyně. Jeho jednání proto posoudila jako nedbalostní, za což může skončit ve vězení až na dva roky.

Oba aktéři mají na incident odlišný názor. Zatímco obžalovaný je přesvědčený, že vše bylo v rámci pravidel, poškozený to vnímal jako likvidační faul, který ho měl vyřadit ze hry.

Naskočil mi na nohu zhruba v polovině lýtka. V té chvíli jsem měl míč asi půl metru od nohy. poškozený

„Když jsem protihráče zaregistroval, měl míč u nohy. Rozhodl jsem se, že mu ho odeberu skluzem. Vystrčil jsem jednu nohu před sebe a sklouzl se po zadku. Trefil jsem balón a následně jeho nohu. Pak jsem si plácl s naším brankářem, který mi pochválil, že jsem zastavil útok,“ prohlásil před soudem Dlouhý.

Dostal žlutou



Zranění soupeře hned nezaregistroval. „Až po chvíli rozhodčí zapískal a dostal jsem žlutou kartu za kontakt s protihráčem,“ vypovídal před soudem Dlouhý, který byl v průběhu loňské sezóny téměř každý druhý zápas trestán žlutou kartu a jednou i červenou.

Podle poškozeného se jednalo o hrubý zákrok, který ve fotbale nemá co dělat. „To nebyl žádný skluz po zemi. Naskočil mi na nohu zhruba v polovině lýtka. V té chvíli jsem měl míč asi půl metru od nohy. Předkopl jsem si ho s tím, že budu pokračovat v útoku,“ vypovídal Beránek, který dodnes není plnohodnotně fit a k soudu přišel o francouzských holích. Po zranění ho čekalo celkem pět operací, poslední zákrok absolvoval v pondělí, kdy mu lékaři vyňali z nohy šrouby.

Neomluvil se



Když ho soupeř zasáhl, skácel se na zem a úpěl bolestí. „Slyšel jsem nějaký smích a pak uviděl, jak si ten obránce šel plácnout rukou s brankářem. Odnesli mě na nosítkách mimo hřiště a pak jsem jel sanitkou do nemocnice,“ dodal Beránek.

Upozornil také na to, že se mu obžalovaný nikdy ani neomluvil. „Potkali jsme se potom asi po měsíci a půl. Ptal jsem se ho, zda mu to přijde normální, co mi udělal. Odpověděl mi, že to byl běžný zákrok a že neví, co po něm chci,“ uzavřel Beránek. Soud bude pokračovat výslechy svědků a soudního znalce.