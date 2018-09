Michael Polák, Právo

Výjimečný trest Matoušovi navrhla obžaloba proto, že 49letá Vietnamka umírala dlouho a trýznivým způsobem, a proto, že obžalovaný udělal vše, aby získal majetkový prospěch.

„Ženu chytil za vlasy a hlavou jí několikrát tloukl do pultu i do monitoru počítače, zasadil jí několik úderů do hlavy a nakonec u pultu s uzeninami vzal nůž, který jí zabodl do krku tak, až se nůž zlomil a ženě zůstala v krku čepel,“ popsala státní zástupkyně.

Václav Matouš u soudu

FOTO: Michael Polák, Právo

Podle ní měl Matouš pak Vietnamku odtáhnout do skladu obchodu a tam ji – ačkoliv se žena aktivně bránila – údajně ještě několikrát bodnul. Žena měla celkem 14 bodných ran.

Byl zraněný



Obžalovaný v úterý u soudu odmítl vypovídat. Během vyšetřování se k činu nakonec doznal i přesto, že se před policisty nejprve vydával za druhou oběť. Po činu totiž zůstal na místě, čekal před večerkou a před kriminalisty se vydával za zachránce, který se snažil napadené ženě pomoci a sám přitom utrpěl zranění. Tvrdil také, že útok mají na svědomí dva jiní muži. Na základě popisu, který uvedl, pak policie po údajných pachatelích pátrala.

Policisté Matouše zpočátku nepodezírali i proto, že sám měl středně těžké poranění, které mu při sebeobraně způsobila napadená Vietnamka a kvůli kterému musel být po činu dokonce operován v liberecké nemocnici.

„Už hned po činu se ale začaly v jeho výpovědi objevovat první nesrovnalosti a další vyplynuly z výslechu poté, co byl v nemocnici operován,“ popsal už dříve Ondřej Musil, náměstek libereckého policejního ředitele pro kriminální službu a vyšetřování.

V Česku žila tři roky



Matouš se nakonec policistům doznal. Řekl jim, že potřeboval pět tisíc na zaplacení nájemného, které dlužil na ubytovně. Kdyby nezaplatil, hrozilo mu vystěhování. Že přepadne vietnamskou večerku, se prý rozhodl, když šel náhodou okolo. Zabíjet prý nechtěl.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Místo vraždy prodavačky v Liberci. Zdroj: Právo

„Chtěl jsem ji jen postrašit, aby mi vydala hotovost, ale nepovedlo se to,“ vypověděl na policii. „Nechtěl jsem jí ublížit, ani zabít. Lituju toho, že jsem šel cestou kolem té večerky a ne jinudy,“ dodal.

Před svou smrtí žila žena v Česku jen tři roky. Z Vietnamu se sem přistěhovala za svým manželem, který tu podnikal už od roku 2008. Do příchodu do Česka se ve Vietnamu starala o dvě dospívající děti. Když odrostly a odešly z domova, odstěhovala se za manželem.

Ten večerku ve Vratislavicích, kde o ženu přišel, dál provozuje. Po Matoušovi požaduje za nemajetkovou újmu pět miliónů korun.