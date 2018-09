Jan Švábek, Právo

Na lavici obžalovaných usedli 54letý chirurg Zbyšek Urban a 65letý bývalý ředitel regionální pobočky Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra v Plzni Josef Cibulka. Po obou mužích pojišťovna požaduje úhradu škody ve výši 46,2 miliónu korun.

Státní zástupkyně Blanka Míková uvedla, že Urban pojišťovně vykazoval lékařské výkony, které nebyly realizovány. Podvody měly probíhat několik let pod dozorem Cibulky, který měl od chirurga inkasovat štědré úplatky. Obžaloba dvojici viní ze zvlášť závažného zločinu podvodu.

Lékař podle spisu řediteli pojišťovny platit statisíce korun měsíčně. Kromě toho mu osmkrát zaplatil luxusní dovolenou v hodnotě statisíců korun, daroval mu byt, zaplatil za něho výrobu kuchyně nebo manželské postele a také ho obdarovával lahvemi luxusního alkoholu.

Kontrola jen formální



„Obžalovaný Josef Cibulka přislíbil obžalovanému lékaři Zbyšku Urbanovi, že kontrola jeho zdravotnického zařízení bude čistě formální,“ popsala protislužbu Míková.

Urban u soudu uvedl, že provozoval ambulance v Třemošné, Plasích a Nýřanech. Zaměstnával 35 lidí, z toho sedm lékařů. Chirurg se přiznal jen k části trestné činnosti. Údajně tak činil proto, aby udržel svá zdravotnická zařízení v provozu. „Beru to tak, že to je běžná praxe,“ řekl Urban.

„Něco jsem dělal já, něco dělali ostatní zaměstnanci. O něčem z toho jsem věděl, o něčem ne,“ prohlásil u soudu Urban.

O takových částkách muselo vědět i vedení pojišťovny v Praze. obžalovaný lékař Zbyšek Urban

Zaměstnanci podle něho mohli falšovat lékařské výkony proto, že při dosažení určité sumy dostávali odměny. Soud se v úterý pokoušel zjistit, kdo podvodný byznys inicioval. Podle Urbana se jednalo o vzájemnou dohodu mezi ním a pojišťovnou.

„Bylo to po dohodě nejen s panem Cibulkou, ale s celou pojišťovnou. O takových částkách muselo vědět i vedení pojišťovny v Praze. Dostal jsem instrukce, že se mám držet určitých dimenzí, těch jsem se držel,“ uvedl Urban s tím, že za normálních okolností by si pojišťovna takového nárůstu plateb za lékařské výkony musela všimnout skrze kontrolní mechanismy.

Urban už byl za skutek odsouzen, když v říjnu 2016 vyfasoval trest odnětí svobody na sedm let. Vrchní soud v Praze ale po odvolání případ znovu vrátil do Plzně, a to i kvůli tomu, že Urban později svou výpověď změnil. Případ se navíc rozrostl právě o Cibulku.

Do pojišťovny dorazil anonym



Cibulka zatím dosud u soudu nehovořil. Za zvlášť závažný zločin podvodu oběma mužům hrozí až deset let vězení. Urban je nyní na svobodě a v současnosti pracuje jako lékař v jihočeské Třeboni. Cibulka ve funkci ředitele skončil v roce 2012, kdy na generální ředitelství pojišťovny přišel anonym.

Ten podrobně popsal Urbanovy podvody a odstartoval hloubkovou kontrolu i policejní vyšetřování. Později se ukázalo, že Cibulka měl ve své kanceláři nainstalován odposlech.