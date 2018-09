Petr Kozelka, Právo

Když muže bývalá manželka se svou matkou obvinily, okamžitě se rozjela policejní mašinérie a na soud mířilo předběžné opatření navrhující zákaz styku otce s dcerou. Po roce policejní vyšetřování ale muže očistilo.

„Nebyly zjištěny žádné takové poznatky, které by odůvodňovaly zahájení trestního řízení,“ napsali policisté.

Jde o dlouhodobý konflikt, vzniklý po rozpadu vašeho vztahu a související s péčí o vaši společnou dceru Lenka Křížková, státní zástupkyně

Muž poté čekal, že pozornost státních orgánů se upře směrem k bývalé tchyni a manželce, na které podal trestní oznámení. Po několika týdnech mu ale přišlo překvapivé vyrozumění.

Je to mezi vámi, vyřešte si to sami



„Po provedeném prověřování ze strany policejních orgánů nebylo zjištěno podezření ze spáchání trestného činu, nebyly tedy zahájeny úkony trestního řízení a věc byla založena,“ napsala muži olomoucká státní zástupkyně Lenka Křížková.

„Ze zjištěných skutečností je zřejmé, že se jedná o konflikt, vzniklý po rozpadu vašeho vztahu a související s péčí o vaši dceru,“ řekla státní zástupkyně.

„S ohledem na uvedené skutečnosti nebudou ze strany zdejšího státního zastupitelství činěna žádná opatření,“ dodala státní zástupkyně Lenka Křížková.

Už dostávají podmíněné tresty

Právo dlouhodobě upozorňuje na fenomén křivého obvinění ze sexuálního zneužívání dětí v souvislosti s rozvodovými tahanicemi. V mnoha případech takový podpásový útok používají ženy vůči svým bývalým partnerům. Nejen že tak ohrožují vztah dítěte k nařčenému rodiči, protože dítě je často instruováno, aby otce očerňovalo, ale také obvinění zbytečně zaměstnávají policisty a státní zástupce. Žádné oznámení totiž vyšetřovatelé nemohou brát na lehkou váhu a musí se jím důkladně zabývat.

Pokud se prokáže, že nařčení bylo falešné, podle policistů i státních zástupců by mělo následovat vyšetřování pro křivé obvinění. To by mělo mít nejen represivní, ale i preventivní funkci, aby si ženy uvědomily, že nemohou takto v rámci rozvodového boje postupovat.

Ostatně soudy již vynášejí první rozsudky, které matky trestají. Zatím podle informací Práva soudy přistupují k trestům v podobě podmíněných odsouzení.