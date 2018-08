Patrik Biskup, Právo

Podle informací Práva získala GIBS před několika týdny notářsky osvědčenou výpověď muže z roku 2013, který tvrdí, že mu tehdy detektivové z útvaru pro boj s organizovaným zločinem nabídli několik set tisíc korun výměnou za falešné svědectví proti jednomu z obžalovaných.

„V současné době mohu potvrdit, že se případem zabýváme. Žádné informace ale k němu v tuto chvíli zveřejňovat nebudeme,“ řekl Právu mluvčí GIBS Martin Strouhal.

Žalobkyně to odmítá



Jakékoli nezákonnosti v průběhu vyšetřování odmítla státní zástupkyně Věra Brázdová, která podala obžalobu z podvodu a padělání díla výtvarného umění na šest obviněných. Nařčení vnímá jako plivanec na policii i státní zastupitelství.

„Budu ráda, když se celá věc prošetří. Mám naprosto čisté svědomí, stejně tak dám ruku do ohně i za policisty, kteří tehdy na případu pracovali,“ prohlásila Brázdová.

Podle zjištění Práva sepsal výpověď třiašedesátiletý písecký recidivista Jiří Matiaš a nechal ji ověřit v dubnu 2013 u plzeňského notáře Jana Stránského pro případné řízení před soudem či jiným státním orgánem.

Slíbili mi, že když s nimi budu spolupracovat, dostanu 200 tisíc korun rentu výpověď Jiřího Matiaše

V dokumentu, se kterým se Právo seznámilo, Matiaš tvrdí, že mu policisté navrhli peníze a status utajeného svědka, když bude podle jejich instrukcí vypovídat proti Miroslavu Simonovi, se kterým se dlouhá léta kamarádil a který měl podle obvinění zprostředkovávat kupce na falešné obrazy.

„Přímo mi řekli, že je na Simona podána obžaloba a že proti němu nemají moc důkazů. Slíbili mi, že když s nimi budu spolupracovat, dostanu 200 tisíc korun rentu a zajistí mi, abych se měl dobře a byl v bezpečí,“ stojí ve výpovědi Matiaše.

Poté prý sám zašel za Simonem a o aktivitách policistů mu řekl. „Dohodli jsme se tak, že na podmínky policistů a státní zástupkyně přistoupím a budu s nimi spolupracovat, abychom se dozvěděli, kam až jsou ochotni zajít,“ uvádí dále Matiaš. Následně muž popisuje setkání na různých místech jednak s policisty, ale také údajně přímo se státní zástupkyní, která dozorovala vyšetřování.

Služby v penziónu



„Odvezli mě do penziónu VIS ve Farského ulici v Plzni, kde jsem byl dva dny zadarmo ubytovaný s veškerým zaopatřením včetně přivezené společnice, která se mnou strávila noc,“ zmiňuje dále muž.

Tvrdí rovněž, že slíbené peníze za spolupráci byly složené u notáře v Klatovech. „Přede mnou je přepočítal, já mu dal občanský průkaz a rodný list. Pak jsem podepsal příjem peněz, které byly prezentovány jako odměna za logisticko-poradenskou činnost,“ pokračuje Matiaš s tím, že peníze si mohl vyzvednout až po podaném svědectví proti Simonovi u soudu.

K tomu ale nedošlo. Policisté ani státní zástupkyně ho pak už prý nekontaktovali. „I když jsem člověk několikrát trestaný, mám svoji hrdost a čest a ze zkušenosti vím, jak těžké je falešné obvinění vyvrátit. I když peníze mám rád, potřebuji je, nutně ale ne za tuto špinavou práci,“ uzavírá Matiaš.

Byl jsem překvapený, odkud zná detaily. Přiznal, že za ním přišli policisté a chtěli po něm, aby proti mně vypovídal jako utajený svědek Miroslav Simon

Právu se podařilo tohoto svědka vypátrat. Sice potvrdil, že něco takového proběhlo, ale na detaily si prý už nepamatuje.

„Je to pět let. Možná kdyby za mnou z inspekce přišli do půl roku, tak bych byl schopen ty lidi poznat třeba podle fotek. Teď to nemá cenu rozmazávat, už by to byly jen dohady. Ještě by se to obrátilo proti mně, že jsem si to celý vymyslel, abych pomohl Simonovi,“ reagoval Matiaš.

Jak s jeho výpovědí bude naloženo, nechal prý na Simonovi. Ten Právu řekl, že k odhalení Matiašovy výpovědi nebyl doposud důvod. „Kdybychom s tím vyšli ven dřív, tak to mohlo mít pro mě dost nepříjemné následky,“ uvedl Simon.

Potvrdil, že se s Matiašem zná od mládí. „Někdy koncem roku 2012 za mnou přišel a začal mi vyprávět konkrétní věci z mého případu. Byl jsem překvapený, odkud zná detaily. Přiznal, že za ním přišli policisté a chtěli po něm, aby proti mně vypovídal jako utajený svědek,“ dodal Simon.