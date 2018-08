Mikrobus vrazil na D1 u Domašova do kamiónu

Dálnice D1 na 173. kilometru u Domašova směrem na Brno byla dvě hodiny uzavřená poté, co mikrobus vrazil zezadu do kamiónu. Zdravotníci ošetřili šest zraněných, dva z nich přepravili s vážným poraněním do nemocnice v Brně. Jednoho člověka museli hasiči vyprostit z mikrobusu. Před 19:00 policie zprůjezdnila levý pruh.