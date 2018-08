Zmije na Bruntálsku uštkly letos již tři děti

Už tři děti skončily v letošním roce v péči lékařů Krnovské nemocnice poté, co je uštkla zmije. K poslednímu případu došlo před pár dny v Malé Morávce, kde jedovatý had kousl do prstu malého chlapce.