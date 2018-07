Petr Kozelka, Právo

Podle zjištění Práva se navíc muž nevzdaloval z ubytovny na Blanensku, kde pobýval. Jak a proč se dostal do Prostějova, proto zůstává otázkou.

Muž před lety pracoval krátce jako horník, pak ale podle všeho začal holdovat alkoholu a dostal se na samý okraj společnosti, až skončil na jedné z ubytoven. „Ten člověk tady bydlel několik let, nikdy s ním nebyly žádné problémy. Dost pil, měl takový svůj svět. Myslím, že tady ve městě ještě žije jeho maminka, za kterou pravidelně docházel. To byla kromě procházky na náměstí jeho jediná cesta,“ řekl Právu majitel ubytovny.

„Přišel mi uvíznutý v hlavě tak v patnácti letech, možná za to mohl alkohol. Překvapilo mě, že jej našli v Prostějově, vůbec nevím, co by tam mohl dělat a ani mě nenapadá žádný důvod, proč by se tam vydával. V podstatě neopouštěl okolí ubytovny,“ dodal muž.

Bílý kůň zapletený do podvodu

Jméno mrtvého muže se před několika měsíci několikrát skloňovalo v případu, v němž byl z podvodu obviněn vlivný podnikatel a nyní již bývalý advokát z Blanenska.

Ten totiž podle soudu bývalého opíjejícího se horníka ustanovil do funkce jednatele jedné ze společností, která měla platit část rekonstrukce podnikatelova domu. Muž přitom rovnou podepsal podnikateli plnou moc, s firmou tak operoval podnikatel a muži zbyla jen role bílého koně. Vyšetřovatelé ale celé jednání prokoukli a podnikatel byl nakonec pravomocně odsouzen za podvod.

„Za dobu existence České republiky neměl tento člověk evidované žádné příjmy, byl to bezdomovec požívající alkoholické nápoje. Neměl ani páru o tom, co to obnáší být jednatelem společnosti. Obžalovanému bylo lhostejno, jak to dopadne s nezaplacenou fakturou směřující na firmu, myslel, že v případě komplikací bude popotahován právě bílý kůň,“ upozornil při projednávání případu státní zástupce.

Sám bílý kůň u soudu svou roli nijak nezapíral. „Oslovil mě obžalovaný, že potřebuje podepsat nějaký papír. Tak jsme odjeli do Brna, tam jsem jim dal u nějakého advokáta občanku a podepsal jsem to, ani jsem ten papír nečetl,“ nezapíral bývalý horník. „Když jsou peníze, vypiju čtyři až pět litrů vína za den. Když peníze nemám, je půst,“ dodal ještě ke svým tehdejším aktivitám.

Policie k pokroku v pátrání po pachateli vraždy, vyšetřovacích verzích nebo motivu činu nechtěla sdělovat žádné podrobnosti. „V tuto chvíli se k tomu nebudeme více vyjadřovat,“ řekla policejní mluvčí Marie Šafářová.