mhr, Právo

„Poškozená žena měla v batohu učebnice a kalkulačku. Vznikla jí škoda předběžně vyčíslená na 5200 korun,“ řekla Právu policejní mluvčí Irena Urbánková. Pachateli podle ní hrozí za krádež až dva roky vězení.

Policistům se podařilo zajistit kamerový záznam, na kterém je neznámý muž, který se do vozidla vloupal, zachycen.

„Pokud by jej někdo z občanů poznal nebo by disponoval informacemi, které by mohly pomoci ke zjištění jeho totožnosti, prosíme, aby kontaktoval policisty obvodního oddělení Olomouc 1,“ uvedla mluvčí.

Policisty lze podle ní kontaktovat buď osobně na adrese Sokolská 52, 771 36 Olomouc, telefonicky na čísle 974 766 651, přes e-mail ol.oo.olomouc1.stsl@pcr.cz, případně kdykoli prostřednictvím bezplatné telefonní linky 158.