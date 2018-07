ape, Právo

Požár zpozorovali v úterý dopoledne pracovníci správy národního parku. „Hoří asi 120 čtverečních metrů na velmi nepřístupném místě, vzdušnou čarou asi 800 metrů severně od Pravčické brány při německých hranicích,“ řekl Právu mluvčí Správy Národního parku České Švýcarsko Tomáš Salov.

Správa národního parku má jistotu, že požár založil člověk. „Nalezli jsme tam pozůstatky ohniště včetně nedopečených buřtů, ti lidé to tam asi ve spěchu opustili,“ uvedl Salov. Požár přitom vznikl v klidové zóně parku mimo všechny cesty, kde by neměl turista co dělat.

Hasiči na místě požáru nalezli pozůstatky ohniště a nedopečené buřty

FOTO: Správa NPČŠ - Václav Sojka

Kvůli nepřístupnému terénu zasahují na místě jen pěší jednotky hasičů z Hřenska a Děčína.

Na místě budou likvidovat hasiči jednotlivá malá ohniska zřejmě až do 17.00. Poté předají místo ke kontrole a následnému dohledu Správě Národního parku České Švýcarsko.