Petr Marek, Právo

Obžalobě z vraždy čelí čtyřicetiletý Česlav Hurina, jemuž za to hrozí až 20 let za mřížemi. Spolu s ním před soudem stanul i někdejší policistův kolega, 32letý Rudolf Bajtek, který je obžalován za neposkytnutí pomoci.

Česlavu Hurinovi, obžalovanému za vraždu policisty, hrozí až 20 let vězení

FOTO: Petr Marek, Právo

Hrůzná událost se stala 2. února 2015 v Černovíru, což je místní část Olomouce, na mostě přes Trusovický potok. Po policistovi tehdy bylo vyhlášeno pátrání.

Odehrálo se to v době, kdy muže prověřovala Generální inspekce bezpečnostních sborů pro jeho podezřelé aktivity a vazby právě na Hurinu, který údajně byl jeho informátorem z podsvětí.

Před oběšením ho nezachránil



„Hurina policistu pod záminkou, že mu pomůže z problémů, přemluvil k fingované sebevraždě, ale nakonec ho nechal na laně viset. Od začátku měl v úmyslu ho usmrtit. Kvůli jejich předchozím nezákonným aktivitám pro něj představoval riziko. Hrozilo mu, že se sám ocitne v hledáčku orgánů činných v trestním řízení,“ uvedl žalobce Jakub Grmela.

Bajtek podle něj viděl kolegu, jak visí na mostě a chrčí, ale nepomohl mu a společně s Hurinou z místa činu odjel autem.

Namluvil mu, že ho pověsí, poté ho zachráníme a on se pak dostane na psychiatrii policistův kolega Rudolf Bajtek

Zatímco Hurina u soudu stejně jako v přípravném řízení odmítl vypovídat, Bajtek verzi obžaloby potvrdil s tím, že vše bylo předem domluvené. V den, kdy po policistovi všichni pátrali, ho prý potkal v hospodě v Žeravicích na Přerovsku.

„Kolega se bál, že může jít do vězení. Říkal, že do práce už proto nenastoupí. Na Hurinu se obrátil s žádostí o pomoc. Ten mu nejprve slíbil, že ho uklidí do Thajska, ale pak ho přemluvil k fingované sebevraždě. Namluvil mu, že ho pověsí, poté ho zachráníme a on se pak dostane na psychiatrii. Odřezat jsem ho měl já. To jsem ale odmítl. Pak vystoupili z auta a odešli. Za chvíli přišel Hurina sám. Křičel, že se to pos*alo, že si to hodil. Vyběhl jsem se podívat, co se děje, a viděl kolegu, jak visí. Byl jsem v šoku. Nevěděl jsem, co mám dělat. Hurina řval, ať sednu do auta, že musíme okamžitě pryč, a já to udělal,“ vypověděl Bajtek.

Krátce předtím vyjádřil nad svým jednáním lítost. „Toho, co se stalo, je mi nesmírně líto. Byli jsme kamarádi. Strašně mě to vzalo,“ kál se obžalovaný.

Případem se soud bude dál zabývat celý týden. Postupně by měli vypovídat svědci, mimo jiné i někteří ze soudních znalců.

„V pátek by měli vypovídat prostřednictvím videokonference i odsouzení z věznice v Heřmanicích. Verdikt určitě tento týden nepadne,“ řekl k průběhu jednání předseda senátu Martin Lýsek.