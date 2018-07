Rodina židovské dívky Anne Frankové dvakrát žádala o vízum do Spojených států, ale nikdy ho nezískala. Nevyšel ani pokus o vízum na...

Za pár dnů půjde do vybraných českých kin digitálně remasterovaný film Akumulátor 1. Jeho režisér Jan Svěrák jej přitom ve své tvorbě...

Česká republika by měla rozšířit export do Číny, prohlásil premiér Andrej Babiš (ANO) před odletem do Sofie. V bulharském hlavním...