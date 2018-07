Novinky, ČTK

Ten nabírá do speciálního vaku vodu z Labe a shazuje ji do nepřístupného terénu podél kolejí. Zásah komplikuje i to, že má požár více ohnisek je víc. Policie proto kvůli zásahu uzavřela i silnici první třídy číslo 30, která vede podél trati na levém břehu Labe.

Rozsáhlý požár podél kolejí mezi Ústím nad Labem a Lovosicemi likviduje na 150 hasičů

FOTO: Jiří Forman, AKTU.cz

„Máme více ohnisek na trase mezi Lovosicemi a Ústím,” řekl mluvčí krajských hasičů Jan Rudolf. Požáry podle něj patrně vznikly od projíždějícího vlaku. „Bylo to víceméně od nějaké technické závady, pravděpodobně na brzdách soupravy,” upřesnil mluvčí.

Podle Rudolfa hoří na zhruba patnáctikilometrovém úseku podél trati mezi Vaňovem a Lovosicemi. „Máme tam patnáct jednotek z požární ochrany, jak profesionální, tak dobrovolné jednotky,” dodal mluvčí. Požáry tak krotí na 150 hasičů.

Hasiči používají při hašení vrtulník

FOTO: Jiří Forman, AKTU.cz

„Některá ohniska zlikvidujeme, jinde se vyskytnou jiná. Je to způsobeno tím, že země a tráva je extrémně vysušená,“ dodal Rudolf.

Uzavírka i pro auta



Policie zastavila kvůli zásahu hasičů dopravu na silnici 30 mezi tratí a Labem. „Je uzavřen celý úsek mezi Lovosicemi a Ústím, abychom uvolnili cestu pro hasiče,” řekla litoměřická policejní mluvčí Pavla Kofrová.

Řidiči mohou využít dálnici D8 nebo komunikaci na protější straně řeky, která vede od Litoměřic až do Děčína.

Uzavřená silnice I/30 mezi Lovosicemi a Ústím nad Labem

FOTO: Mapy.cz

Trať z Prahy přes Ústí do Děčína a dále až do Drážďan, Berlína a Hamburku patří mezi nejvytíženější v Ústeckém kraji. „V současné době je provoz zastaven, cestující musí počítat se zdržením,” řekl mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.

Zásah hasičů

FOTO: Jiří Forman, AKTU.cz

Později doplnil, že mezinárodní vlaky mezi Ústím nad Labem a Drážďany nabírají zhruba dvouhodinové zpoždění, jelikož musí. České dráhy posílají spoje po trati na protějším pravém břehu Labe, omezen je provoz rychlíků mezi Ústím a Děčínem. Cestujícím je doporučeno využít jiné trasy.

Místní dopravu místo vlaků zajišťují kyvadlově autobusy, ty ovšem mají omezenou kapacitu a jejich náhradní zastávky zcela nekopírují ty železniční.

Vrtulník hasičů nabírá vodu z Labe

FOTO: Jiří Forman, AKTU.cz

Mezinárodní soupravy například na cestě mezi Prahou a Drážďany jezdí odklonem po druhé straně řeky přes Lysou nad Labem. „Musí po cestě vyměnit lokomotivy, ta trať je také pomalejší, takže vzniklé zdržení jsou asi dvě hodiny,“ dodal Šťáhlavský.

Přes trať přelétává vrtulník, který přenáší vodu z řeky. Kvůli tomu musí být vypnuto napájení trakčního vedení.