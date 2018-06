Michael Polák, Právo

K novému projednání si Bartákova obhájkyně Hana Riedlová vyžádala výslechy nových svědků. Jeden z nich, recidivista Mike Bauer, opakovaně odsouzený za podvody i za útěk z vězení, se ve čtvrtek před soudem Bartáka zastal. Podle něj se lékař stal obětí plánů spoluvězně Miloše Levka, který jeho vražedné plány ve vězení zaznamenal kamerou umístěnou v hodinkách.

„Levko si hrál na boha, který Bartákovi k tomu, co už u soudu dostal, zajistí ještě pár let navíc,“ prohlásil Bauer. Podle něj žil Levko ve věznici z toho, co mu nosili psychicky slabší spoluvězni. „Odevzdávali mu prášky, aby se zfetoval, i kafe a cigarety,“ tvrdil Bauer. „A chlubil se, že za pořízení nahrávky s Bartákem dostane podmínečné propuštění,“ dodal.

Proč s takovou výpovědí přišel až nyní, vysvětlil tím, že letos na jaře ležel ve vězeňské nemocnici s jiným trestancem, který se s Bartákem znal. Přes něj mu prý proto vzkázal, že má pro něj zajímavé indicie.

Obhajoba se od počátku snaží Levkovu důvěryhodnost nabourat.

Vydírání a útěk vrtulníkem



Podle obžaloby Barták ve vězení také připravoval vydírání, kterým chtěl údajně získat více než 80 miliónů korun, jež hodlal využít k útěku z vězení za pomoci vrtulníku a k vycestování do ciziny, konkrétně přes Polsko do Běloruska. V Liberci si za to už dvakrát vyslechl odsuzující verdikt, případ ale naposledy vrátil k novému projednání Nejvyšší soud. Barták od začátku svou vinu popírá.

„Nikdy bych nezatížil své svědomí takovým činem, jako je vražda. Naneštěstí jsem se dostal do vězení s podvodníky, kteří na mě vytvořili takovéto pseudokauzy,“ řekl už dříve Barták.

Soud chtěl ve čtvrtek také napřímo konfrontovat dvě ženy, které s Levkem udržovaly vztah a jejichž výpovědi se liší. Jedna z nich se ale k soudu bez omluvy nedostavila, a tak ke konfrontaci nedošlo. Soudkyně Eva Drahotová chce obě ženy proti sobě postavit znovu na konci července.