ČTK

"Výrok o vině a trestu z rozsudku soudu prvního stupně zůstává nezměněn a je pravomocný," řekla Heranová. Soud tak potvrdil rozsudek krajského táborského soudu, podle kterého mají usmrcení dvou lidí na svědomí především dva muži, které policisté nedopadli.

Pět útočníků podle obžaloby zvlášť surovým a trýznivým způsobem zaútočilo na sedm mužů a jednu ženu. Kvůli těžkým zraněním v nemocnici zemřeli majitel firmy na výrobu náhradních dílů do historických motocyklů a jeho švagr.

Muži podle obžaloby napadené mlátili železnou tyčí a výfukem, bili je rukama a spoutali je. Ve firmě ukradli 328 000 korun.

Napadení z Horusic, kteří útok přežili, dodnes trpí posttraumatickou stresovou poruchou. Mají úzkostné stavy a obavy o svůj život, tento stav lze u řady z nich považovat za chronický.

Státní zástupkyně navrhovala pro obžalované u krajského soudu výjimečný trest od 20 do 30 let. Obhájci žádali pro své klienty trest odnětí svobody v rozmezí od pěti do 12 let s odkazem na to, že se podíleli jen na loupeži.