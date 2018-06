bad, Novinky

Proti dubnovému rozsudku Krajského soudu v Praze si podalo odvolání státní zastupitelství. Žalobci se zdál čtyřletý trest příliš nízký a požadoval pro Waclawiecovou trest kolem šesti či sedmi let, což je stále pod zákonnou trestní sazbou. Ta v tomto případě činí dvanáct až dvacet let. Odvolací soud ale odvolání zamítl.

„Vrchní soud je toho názoru, že trest je zcela přiměřený skutečnostem, které se odehrály, a také osobě pachatelky,“ konstatovala předsedkyně odvolacího senátu Pavla Augustinová. „Obžalovaná se dopustila pokusu trestného činu vraždy, ovšem byl to pokus nezpůsobilý,“ pokračovala soudkyně.

Ve prospěch Waclawiecové pak hovořilo mimo jiné i to, že se činu dopustila v relativně nízkém věku, v inkriminované době jí nebylo ještě ani 21 let. Čtyřletý trest vězení a pětiletý zákaz činnosti ve zdravotnickém zařízení je podle Augustinové přiléhavý.

Sama Waclawiecová si odvolání nepodala. „Před vámi tu stojí obyčejná mladá holka, a ne žádný psychopatický vrah,“ řekla Waclawiecová ve své závěrečné řeči. Dále s odkazem na znalecký posudek uvedla, že pacientka nezemřela její vinou ani jí nijak neublížila.

„Můj čin se nedá srovnat s dalšími pokusy o vraždu. Domnívám se, že za své chování jsem byla už dostatečně potrestaná, a to hned dvakrát. Za prvé uložením vazby a za druhé ztrátou rodiny, především svého syna, kterého jsem už patnáct měsíců neviděla,“ dodala dívka.

Na embolii nezemřela



Waclawiecová natáhla loni v březnu v mladoboleslavské nemocnici injekční stříkačkou vzduch do kanyly s umělou výživou, kterou měla starší pacientka zavedenu.

Žena podle znalců s největší pravděpodobností nezemřela na vzduchovou embolii, ale na selhání dechu a oběhu a sepsi způsobenou rozsáhlými proleženinami. Waclawiecová proto byla obžalovaná „jen“ z pokusu o vraždu.

Waclawiecová se při prvním výslechu na policii přiznala. Uvedla tam, že pacientce vstříkla do kanyly se zbytkem roztoku i trochu vzduchu, pak si uvědomila, co provedla, a „deset minut paní držela za ruku a brečela“. Před soudem to ale popřela a řekla, že policistům lhala.