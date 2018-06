Novinky

"Poté, co jsem měl možnost zhlédnout pořízený kamerový záznam a osobně si poslechnout dojmy samotných policistů, není pochyb o tom, že to jsou skuteční hrdinové. Jejich duchapřítomnost, iniciativa a vytrvalost měla zásadní vliv na záchranu životů několika dětí. Udělená medaile je jen pomyslnou tečkou za jejich hrdinským činem," uvedl policejní prezident Tomáš Tuhý, který jim medaile udělil.

Policisté dorazili k hořícímu domu dřív než hasiči. „Ve chvíli, kdy přijeli první na místo, tak se již z druhého patra valil černý štiplavý kouř. Policisté neváhali ani minutu a do domu vběhli. Přes hustý dým v chodbě se jim ovšem nepodařilo do druhého patra dostat, tak se pokoušeli do bytu dostat přes vedlejší dům a jeho střechu. Naštěstí v tu dobu na místo již přijížděli hasiči. Po několika minutách hasiči s dýchacími přístroji začali z domu vynášet nejprve děti a následně dospělé,” popsala zásah policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.

Policisté ukázali, že služba není jen jejich práce, ale poslání, nestarají se jen o bezpečnost na ulicích, ale i o záchranu životů, shrnula mluvčí.

Vyšetřování příčin požáru stále pokračuje, spekuluje se o manipulaci s otevřeným ohněm. Při požáru se nadýchalo kouře 20 lidí, z toho 11 dětí. [celá zpráva]