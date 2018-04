Patrik Biskup, Právo

„Odvolání obžalovaného jsme zamítli jako nedůvodné,“ řekla Právu mluvčí krajského soudu Lucie Jíchová.

Kauza vyplavala na povrch před čtyřmi lety, když si Kholl podal přihlášku na pražskou univerzitu Jana Ámose Komenského, aby si dodělal titul magistr. Jako potvrzení o absolvování bakalářského studia předložil diplom ze soukromé vysoké školy Karla Engliše v Brně, který byl podle soudu falešný.

Divím se, proč tady vůbec jsem. Zbyšek Kholl

V průběhu hlavního líčení se ukázalo, že Kholl patřil do skupinky vyvolených, u níž nechal tehdejší rektor Ladislav Zapletal vytvořit ve školní databázi záznam o studiu. Pak jim vystavil diplom i potvrzení o úspěšném zvládnutí státní závěrečné zkoušky.

Klíčové pro uznání viny obžalovaného bylo svědectví bývalého tajemníka zkušební komise, vedoucí studijního oddělení a správce počítačové sítě.

„Z jejich výpovědí vyplynulo, že byli požádáni rektorem Zapletalem, aby byla nestandardním způsobem skupinka studentů zavedena do počítačového systému, aby byla následně vytvořena jakási legenda, že na škole skutečně studovali,“ stojí v odůvodnění rozsudku.

Jméno Kholl neprochází jak elektronickou evidencí, tak jsme ho nenašli ani v té původní papírové. Nikde není jeho přihláška, nemáme ani potvrzení o tom, že by platil školné. Jarmila Vašulková, kvestorka

Zapletal jako nejvyšší školní funkcionář měl přístup k zásadním komponentům k vytvoření diplomu a osvědčení o vykonané závěrečné státní zkoušce.

Zapletal před soudem tvrdil, že Kholla přezkušoval mimo vyhlášený termín státních zkoušek, neboť měl individuální studijní plán. Diplom mu prý vystavil v období, kdy se nepohodl s majitelem školy, dostal výpověď a de facto měl zákaz vstupu na pracoviště. Tak prý večer zašel na studijní oddělení, diplom vytiskl, vyplnil, dal na něj razítko a podepsal.

Oběť nepořádku v evidenci?

Stejným způsobem údajně postupoval ještě u dalších čtyř studentů. Poté nechal vzkaz pro pracovnice oddělení, aby to administrativně zpracovaly a vyřídily.

Kholl trval na tom, že do školy chodil a státní závěrečnou zkoušku úspěšně absolvoval. „Divím se, proč tady vůbec jsem,“ řekl před soudem. Celé hlavní líčení si pak hrál s mobilním telefonem, jako by se ho to netýkalo. Podle jeho obhájce se stal obětí nepořádku v evidenci školy.

„Jméno Kholl neprochází jak elektronickou evidencí, tak jsme ho nenašli ani v té původní papírové. Nikde není jeho přihláška, nemáme ani potvrzení o tom, že by platil školné. Proto jsme také podali trestní oznámení, že u nás tento člověk nestudoval,“ uvedla u soudu kvestorka školy Jarmila Vašulková.