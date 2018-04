bad, Novinky

Z počátku měl Marek T. podle spisu se svou o tři roky starší manželkou bezproblémový vztah. Po čtyřech letech se vzali, z manželství vzešly dvě děti. Postupem času ale ženě začaly vadit některé jeho vlastnosti, podle její kamarádky především jeho hobby – hledání kovů pomocí detektoru. „Vadilo jí, že pořád někde lítá s detektorem, že upřednostňuje koníčky před rodinou,“ uvedla kamarádka manželky obžalovaného. Žena si časem našla přítele, o deset let mladšího kolegu z práce.

Nějakou dobu se jí vztah dařilo tajit, ale jak už to tak bývá, manžel na nevěru přišel. Konkrétně loni v říjnu. „Všiml jsem si, že se poslední měsíc manželka do práce víc maluje a lépe oblíká,“ řekl soudu obžalovaný. Žena si navíc prý začala mnohem více hlídat telefon. Jednou ale zapomněla, čehož muž využil a podíval se do něj. „Hned v první zprávě bylo, že se těší, že budou spolu pod peřinou a že ho miluje,“ konstatoval smutně obžalovaný s tím, že lituje, že se do telefonu podíval.

Manželku s tím konfrontoval a začala hádka. „Když mi řekla, že se (milenec) živí jako gigolo a že je o deset let mladší, tak jsem si říkal, že to nemůže myslet vážně,“ řekl obžalovaný. Po tomto neblahém zjištění se mu prý udělalo špatně fyzicky i psychicky. Snažil se situaci nějak vyřešit, že by manželce třeba i odpustil, nedokázali se ale dohodnout. „Sdělila mi, že ho miluje, tak jsem se rozhodl, že si vezmu život,“ prohlásil Marek T.

Nedokázal se zastřelit

Vzal si tedy pistoli ráže devět milimetrů, kterých měl jakožto rekreační střelec několik, vlastnil i samopal vz. 58, sedl do auta a vyrazil. Dojel na benzínku, kde si koupil láhev tvrdého alkoholu, aby ztratil zábrany. Nakonec si to ale rozmyslel, vrátil se domů a díky telefonnímu číslu si našel informace o ženině milenci, včetně jeho adresy.

Po víkendu stráveném s dětmi i manželkou na naplánovaném výletě se v neděli k večeru rozloučil s dětmi, znovu sedl do auta, znovu si na benzince koupil tvrdý alkohol, tentokrát dvě lahve. Odjel na polní cestu, kde vypil jednu láhev a napsal dopis na rozloučenou. „Napadlo mě, že dojedu, kde bydlí poškozený a tam se zastřelím, aby si to manželka vyčítala,“ vysvětloval soudu obžalovaný.

Potom už si prý moc nepamatuje. „Nešlo mi se zastřelit, tak jsem otevřel druhou láhev a pak si nic nepamatuju. Probudil jsem se v nemocnici na JIPce,“ prohlásil muž.

Policistům se svěřil s plánem



Podle obžaloby skutečně dojel před dům, kde bydlel manželčin milenec s maminkou a sestrou. Obě ženy doma byly, milenec ale ne, což obžalovanému řekla jeho sestra s tím, že bratr přijde v osm hodin. Obžalovaný se tedy rozhodl, že počká. Jeho chování se ale ženám nezdálo, zavolaly proto mladíkovi a ten jim vyložil situaci. Na místo dorazila pro jistotu přivolaná policejní hlídka, které obžalovaný podle obžaloby sdělil, že čeká na milence své ženy a hodlá zastřelit nejprve jeho a pak sebe.

Sám z toho prý byl později v nemocnici dost překvapený. „Policejní hlídka mi řekla, že jsem se pokusil někoho zabít, což jsem se úplně zděsil,“ vzpomínal u soudu. Vzhledem k tomu, že mu bylo naměřeno 2,4 promile alkoholu v krvi a k domu manželčina milence dorazil autem, je muž kromě přípravy vraždy obžalovaný i z ohrožení pod vlivem návykové látky. To nakonec u soudu i přiznal, popřel ale, že by chtěl vraždit. „Z přípravy vraždy se cítím nevinen,“ prohlásil jednoznačně obžalovaný.

Zda je, či není vinen, rozhodne soud, který má na jednání vyhrazeny tři jednací dny.