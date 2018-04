bad, Novinky

„Pokud jde o vinu obžalované, v tomto směru neměl senát žádné pochybnosti,“ uvedla předsedkyně soudního senátu Silvie Slepičková s odkazem zejména na výpovědi svědků události i záznamy hovoru na tísňové linky 155 a 158. Stepanová je podle soudu konfliktní, vznětlivé povahy a poté, co spolu vypili větší množství alkoholu, dostali se se známým do slovního a fyzického konfliktu.

Stepanová napadla o dvacet let mladšího Lotyše loni v srpnu na ubytovně v pražské Libuši po dvoudenním popíjení alkoholu. Poté, co se pohádali, bodla jej několikrát velkým kuchyňským nožem a navrch ho několikrát praštila lahvemi od vodky. Muž sice zvládl vyjít před ubytovnu a počkat na záchranku, později však zemřel na operačním sále.

Stepanová u soudu tvrdila, že si z napadení moc nepamatuje a že nad sebou ztratila kontrolu. „Přijela jsem sem na návštěvu, nepřijela jsem sem páchat trestnou činnost. To, co se stalo, je možná proto, že jsem ze strachu nad sebou ztratila kontrolu. To, co mě zcela ovládlo, byl strach,“ uvedla v závěrečné řeči Stepanová, která měla v krvi po útoku 2,34 promile.

„Nejhorší soud je ten poslední“



Státní zástupkyně to ale měla za účelovou obhajobu a navrhla trest mezi deseti a čtrnácti lety, zároveň pro Stepanovou navrhovala zákaz pobytu na území ČR. Podle obhájce Stepanové Petra Kubíčka se nepodařilo s jistotou prokázat skoro nic. „V dané věci chybí nějaký jednoznačný důkaz. A není zde ani ucelený řetězec nepřímých důkazů,“ uvedl Kubíček. „Mám za to, že není možné učinit jednoznačný závěr, že se skutek stal, jak je popsáno obžalobou,“ dodal.

Sama Stepanová si nebyla jista svou vinou či nevinou. „Možná jsem spáchala ten trestný čin, a proto vás žádám, aby se moje potrestání řídilo zákonem. Nechtěla jsem spáchat takový trestný čin, nechtěla jsem spáchat žádný trestný čin,“ prohlásila na závěr Lotyška a dodala: „Je možné, že jsem vinna. Ať bude výrok soudu jakýkoliv, já ho přijmu. Horší než tento soud je ten soud poslední.“ Když ale soud vyřkl trest, obhájce Stepanové podal přímo v soudní síni proti rozsudku odvolání.

Útoky nožem nejsou Stepanové vůbec cizí. V Lotyšsku byla před 15 lety odsouzena za vraždu, při které měla překročit hranici nutné sebeobrany, a za úmyslné těžké ublížení na zdraví s následkem smrti. V obou případech útočila rovněž nožem. „Tato předchozí odsouzení o lecčems vypovídají,“ komentovala odsouzení soudkyně Slepičková. Stepanová přišla do Česka v roce 2016 a neměla zde žádný záznam v rejstříku trestů.