Aleš Pelikán, Právo

Řadu sousedů panelového domu v Jirovské ulici v Chomutově vzbudil loni 27. května kolem třetí hodiny hluk a křik. „Viděl jsem, že někdo jezdí v dodávce po parkovišti. Na stylu jízdy bylo vidět, že řidič není v pořádku. Nějaká paní pak křičela, že jí snad přejel nohy. Najížděl do aut, najížděl i do lidí,“ popsal osudnou noc jeden ze svědků bydlících v domě.

Ta další osoba křičela, že ho přejel, že ho asi zabil. svědkyně

Střelba vzbudila i Petra Bendu, který když viděl dodávku a shluk lidí u ní, rozhodl se zakročit. Podle obžaloby v přesvědčení, že se venku děje nějaký zločin a že nějaký blázen zabíjí lidi, nabil svou legálně drženou zbraň a šel ven. Tam vystřelil na dodávku nejméně 13 ran, 34letý řidič střelným zraněním na místě podlehl. Podle toxikologického rozboru měl řidič dodávky nejméně jedno promile alkoholu, byl i pod vlivem marihuany.

Další sousedka viděla, jak dodávka nabourala do červeného auta, předtím prý narazila do jedné osoby. „Ta další osoba křičela, že ho přejel, že ho asi zabil. Říkala jsem si, co je to za šílence, sráží lidi a bourá do aut,“ vypověděla seniorka.

Matka volala policii



To, že dodávka bourala do aut a do popelnic, vypověděla i matka obžalovaného. Podle ní to vypadalo, že najíždí také do hloučku lidí. Viděla, jak má syn v ruce zbraň. „Říkala jsem mu, ať nic nedělá. Volala jsem policii, ani jsem ho neviděla odejít,“ uvedla matka. Pak zaslechla už jen výstřel a šla ven před dům.

Svého syna popsala jako klidného člověka. „Vždy byl na straně těch, kterým se ubližovalo. Nikdy v životě mi nelhal,“ dodala. Podle znalců je Benda zdráv, je jen nevyzrálou osobností zejména v sociálních kontaktech. Znalci potvrdili to, že pomoc ohrožovaným je v jeho žebříčku hodnot vysoko.

Soud bude pokračovat za 14 dní. V plánu jsou výslechy svědků, kteří v tomto týdnu nedorazili, a dokončení dokazování. Pak by již mohl padnout rozsudek.